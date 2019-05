Wanda Nara e Mauro Icardi sono i nuovi Beckham

Wanda Nara e Mauro Icardi: i più criticati, insultati, ma anche i più spiati e invidiati del momento. Non solo coppia di ferro, ma anche azienda milionaria. Più dei Ferragnez, meglio dei Beckham, ai quali la diabolica Wanda si è paragonata su Instagram, per rispondere alle critiche sulle recenti foto hot che l’argentina ha pubblicato sul suo account Instagram. Uno scatto al giorno, che ha permesso di ottenere il boom di visualizzazioni e, ca va san dire, monetizzare il più possibile.

Perché Wanda Nara, che possa stare simpatica o meno, prima che una bionda vamp maggiorata e scaltrissima, è una un’azienda milionaria che nel solo 2018 ha chiuso con un utile di oltre tre milioni e mezzo, un marchio fortissimo in Sudamerica, dove è amata e conosciuta fin da ragazzina, protagonista di telenovelas famose. Insomma, non è sicuro la signorina sconosciuta divenuta ricca e famosa grazie a Mauro Icardi, ma una che da anni sa (e fattura) il fatto suo.

E che per rispondere alle critiche sugli scatti osè pubblicati sul suo Instagram, ha postato una foto d’annata dei Beckham, quando per provare e promuovere il loro amore, prima di tutti, si prestavano a servizi pubblicitari decisamente audaci. Che poi loro siano molto più svestiti di David e Victoria, poco importa. Lo freddo stile british contro quello caliente e sensuale latino.

E comunque Wanda, dai più definita opportunista e arrampicatrice, non perde occasione per ribadire quello che era prima di Icardi, con qualche stoccatina al conservatorismo italiano

Mauro è la prima persona a credere in me e il nostro amore è per la vita. Non sono solo la moglie di un calciatore, ho sempre mantenuto una mia indipendenza economica. In Argentina le donne si sono fatte sentire, mentre l’ Italia è ancora un po’ conservatrice, resiste ancora l’ idea della famiglia e della donna che ha un ruolo in casa