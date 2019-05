Walter Nudo, la tenera sorpresa dei figli dopo l’operazione

editato in: da

La paura è finalmente passata e Walter Nudo sorride accanto ai suoi figli dopo l’operazione al cuore.

L’attore – come è ormai noto – qualche settimana fa era stato ricoverato d’urgenza in una clinica di Beverly Hills, a Los Angeles, dopo un malore. I medici gli avevano riscontrato la presenza di due ischemie, causate da un problema al cuore e Walter era subito volato in Italia per essere operato in una struttura di Milano.

In tanti avevano espresso la loro solidarietà nei confronti di Nudo, dagli amici conosciuti durante il Grande Fratello Vip ai fan che avevano invaso la sua bacheca Facebook e Instagram. Dopo un lungo silenzio, l’attore aveva pubblicato una foto sui social, cercando di rincuorare tutti e annunciando che l’operazione al cuore era andata bene.

Ora che il peggio è passato, Walter sta affrontando la convalescenza ed è pronto a tornare alla sua vita di tutti i giorni. Accanto a lui i figli Elvis e Martin, che già durante il GF Vip avevano mostrato di aver un fortissimo legame con il padre. Entrambi sono ballerini professionisti e lavorano all’estero, ma hanno ricevuto il permesso di raggiungere Nudo e fargli una sorpresa.

L’attore ha pubblicato su Instagram una foto in cui suona la chitarra insieme ai due figli e sorride felice. “Qualche giorno fa, Elvis e Martin, mi hanno fatto una sorpresa! – ha scritto -. Avevo detto loro di non preoccuparsi , di non distrarsi dai loro obiettivi, impegni, che tutto sarebbe andato bene, ma dato che sono più testardi del loro padre, hanno insistito non solo con me, ma soprattutto con i loro boss del teatro di Monaco di Baviera per avere, straordinariamente, un giorno di permesso dai loro spettacoli, per venirmi a trovare! Che dire – ha raccontato Nudo – a volte sono felice della loro testardaggine! Con mia grande sorpresa ho scoperto solo ora che hanno iniziato a suonare la chitarra!”

“Elvis ha sponsorizzato l’inizio della band – ha aggiunto -, è incredibile come i nostri figli non ci ascoltano ma ci guardano! Noi possiamo usare belle parole con loro ma alla fine loro prenderanno ispirazione da quello che noi facciamo, in particolare quello che facciamo con passione! Ecco perché è così importante, prima come genitori e poi come esseri umani, fare sempre più cose che ci appassionino, continuare a inseguire i nostri sogni, qualunque essi siano. Così facendo, come un sasso che cade nell’acqua, creeremo tante piccole onde che arriveranno a toccare sponde, inspirare cuori di persone, anche quelle che nemmeno conoscevamo!