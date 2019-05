Vladimir Luxuria contro l’omofobia: su Instagram mostra com’era

editato in: da

Vladimir Luxuria si schiera ancora una volta contro l’omofobia con un post su Instagram in cui ci mostra com’era.

Frizzante, sorridente e spesso sopra le righe, Vladimir è un personaggio che ha conquistato la scena televisiva. Impossibile non amarla e non apprezzarla, soprattutto di fronte al suo coraggio. Prima di diventare Vladimir infatti era semplicemente Vladimiro, un giovane che ha sofferto e lottato per affermare la propria libertà.

Sono trascorsi anni, ma quella ragazza nata a Foggia nel 1965, non ha mai dimenticato le botte, gli insulti e le prese in giro, ma anche la voglia di scoprire la propria identità e di viverla liberamente, a costo di andare contro i pregiudizi.

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Omofobia, Vladimir ha dimostrato ancora una volta la sua grande forza. Su Instagram ha infatti postato una foto che la ritrae qualche anno fa, quando era ancora “solo” Vladimiro. “Mai dimenticare chi ero ieri – ha scritto – per capire meglio chi sono oggi, mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e le porte sbattute in faccia: queste cicatrici sono medaglie alla resistenza di chi non si arrende e continua a credere nella principale libertà: essere se stessi”.

Parole che sono state accolte da tanti commenti e Like dei follower, che da tempo considerano Vladimir un esempio di coraggio. D’altronde lei ne ha fatta tanta di strada da quando, a soli vent’anni, si trasferì a Roma, iscrivendosi all’Università. Dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere alla Sapienza, arrivò l’impegno come attivista LGBT, le esibizioni al Piper e ruolo di organizzatrice del primo Gay Pride d’Italia.

Da allora molte cose sono cambiate: l’avventura politica, i reality, la fama e il ruolo di opinionista in tanti programmi. Ma Vladimir non è mai cambiata e soprattutto non ha mai avuto paura di voltarsi indietro e raccontare la sua storia, fatta di lacrime, ma anche di grandi successi e di voglia di essere liberi. Sempre e comunque.