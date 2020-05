Vladimir Luxuria a 16 anni: su Instagram mostra la foto del passato

editato in: da

Non è la prima volta che Vladimir Luxuria fa un viaggio indietro nel tempo, mostrando ai suoi follower su Instagram qualche foto proveniente dalla sua giovinezza. Questa volta, ha deciso di condividere uno scatto di quando aveva solamente 16 anni, e il motivo è importante.

Oggi conosciamo Vladimir Luxuria per la sua incredibile forza di volontà e il suo atteggiamento ogni tanto sopra le righe, ma com’era in passato? Tanti anni fa, dietro i panni dell’esuberante personaggio televisivo c’era un ragazzino di nome Vladimiro, che stava lottando con i suoi demoni. Chiusa in un corpo che non riusciva a sentire come il suo, Luxuria è riuscita solo dopo l’adolescenza a far uscire la sua vera essenza, trovando il coraggio di lasciarsi alle spalle insulti e polemiche.

Di quel periodo, Vladimir ha più volte raccontato episodi strazianti. Lo scorso anno, nella casa del Grande Fratello, si era lasciata andare ad un lungo sfogo con gli altri inquilini, rivangando il dolore che ha sofferto in gioventù. Della sua sofferenza ha sempre fatto uno sprone per lottare contro l’omofobia, e in generale contro le discriminazioni, che lei stessa ha dovuto subire. E, in alcuni casi, una foto vale più di mille parole.

Già in passato Luxuria aveva condiviso con i suoi follower uno scatto della sua gioventù, che si è rivelato essere un mezzo potente come non mai a sostegno della sua attività a favore della comunità LGBT. Anche questa volta ha deciso di far parlare le immagini, affidando ad un’altra foto del suo passato un tema molto delicato: “Come si cambia… per non morire… come si cambia… per non soffrire” – scrive Vladimir Luxuria in calce al suo post, citando le parole dello splendido brano di Fiorella Mannoia.

Del suo cambiamento, Vladimir ha parlato in diverse occasioni. Non ha mai nascosto il suo passato e il suo difficile percorso verso la piena realizzazione di se stessa, esempio di una donna battagliera che ha sempre affrontato a testa alta le avversità. E ancora oggi non si tira mai indietro quando si tratta di lottare per l’affermazione dei diritti della comunità omosessuale, come accaduto tra l’altro pochi giorni fa, rispondendo ad una controversa affermazione di Povia.