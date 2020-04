Vittorio Grigolo pronto a diventare papà e svela come si chiamerà la figlia

editato in: da

Vittorio Grigolo, considerato l’erede di Luciano Pavarotti, è un orgoglio per l’Italia nel mondo. Il tenore aretino, classe 1977, sta vivendo il periodo che lo separa dal giorno, sempre più vicino, in cui diventerà padre. Lui e la fidanzata Stefania Seimur sono infatti in procinto di accogliere la loro bambina.

Grigolo, che è stato direttore artistico di Amici nel 2019, ha parlato, nel corso di un collegamento con lo studio di Storie Italiane pochi giorni fa, dell’emozione vissuta quando ha scoperto che sarebbe diventato papà e di quando ha sentito per la prima volta i movimenti della piccola nel ventre materno (ha descritto questo momento specificando di aver provato una sensazione incredibile che lo ha riportato ai tempi dell’infanzia).

Per quanto riguarda il nome da dare alla primogenita, i futuri genitori sono ancora indecisi. Come molte coppie in dolce attesa, anche Vittorio Grigolo e la sua compagna – che ha già una figlia di 5 anni nata da una precedente relazione – hanno preso in considerazione diverse alternative. Il tenore ha svelato che inizialmente avevano pensato di chiamarla Catalina. Successivamente, si sono orientati su Lilia. Oggi come oggi, in pole position c’è il nome Bianca.

Grigolo, che è stato il più giovane tenore italiano a calcare il palco del Teatro alla Scala in occasione dell’inaugurazione dell’anno verdiano, ha davanti a sé un futuro speciale. Dopo il matrimonio fallito con Roshi Kamdar è infatti arrivato l’amore per Stefania, modella e showgirl con alle spalle esperienze lavorative importanti come il programma Grand Hotel Chiambretti.

Ora la coppia sta vivendo un’emozione fantastica, che potrebbe presto diventare ancora più magica grazie alle nozze. Sono infatti passati pochi mesi da quando Grigolo, lasciando a bocca aperta tutto lo studio di All Together Now, ha fatto la fatidica proposta alla sua Stefania nel corso della serata finale del programma condotto da Michelle Hunziker.

La data del matrimonio per ora non c’è ancora e la coppia, attualmente a Kiev, non vede l’ora di vivere la gioia della genitorialità! Nel frattempo, come ricordato nel corso di un collegamento con gli studi de La Vita in Diretta mercoledì 22 aprile, Vittorio e Stefania si godono la quotidianità da promessi sposi. Durante la chiacchierata con Matano e la Cuccarini, la Seimur ha raccontato un segreto sul tenore, svelando che Grigolo considera il fatto di stirare le magliette una forma di meditazione.