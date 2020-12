editato in: da

Chi è Vittoria Schisano, la concorrente di Ballando con le Stelle

Vittoria Schisano commenta su Instagram la lite con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’ultima puntata settimanale del programma è stata segnata da una discussione fra la conduttrice e la sua ospite. La concorrente di Ballando con le Stelle si è raccontata con la consueta delicatezza e sincerità, parlando anche del suo cambiamento e di un passato difficile.

Poco dopo la Bortone ha mostrato una piccola clip di Tutto tutto niente niente, film di Antonio Albanese uscito nel 2012 anno in cui la transizione di Vittoria non era ancora terminata. “Non mi piace questa clip – ha spiegato -. Ho fatto questo film perché, anche io, come tutto, dovevo pagare il mutuo. Non mi piace questa clip perché una donna è veramente risolta quando un regista mi chiamerà per fare una mamma, una suora, una commessa. Io oggi non avrei messo questa clip perché abbiamo parlato di Donato, del mio compagno, del mio futuro… Che bisogno c’è di mettere quella clip dove dice: ‘Io sono femminiello? Io sono Vittoria Anastasio!’ È una roba che mi disturba. […] Tu perché hai preso questa clip e non altre clip?”.

La conduttrice ha parlato di scelte dell’autrice che aveva seguito quel segmento del programma e ne è nato un botta e risposta fra Vittoria Schisano e Serena Bortone. “Sono interviste che cercano di far capire le persone per il loro percorso”, ha spiegato la giornalista, ma l’attrice ha replicato: “Invitare una persona e metterle davanti quella clip non è carino. Se io invito una persona a pranzo, chiedo: “Mangi carne, mangi pesce, mangi pane?” Non ti metto in imbarazzo…”.

“Mi dicono che dell’altra clip, del film di prima, ti avevano avvisato – ha aggiunto la Bortone -. Lo dico perché difendo anche il lavoro delle persone che lavorano qua dentro”. E la Schisano ha risposto: “Credo che prima che difendere le persone che lavorano con te dovresti mettere a proprio agio i tuoi ospiti”.

Poco dopo la puntata di Oggi è un altro giorno, Vittoria Schisano ha commentato su Instagram quanto accaduto, condividendo i tanti messaggi di sostegno arrivati al termine dello scontro in diretta. “Vittoria Schisano asfalta con tutta la raffinatezza del mondo chi manca di rispetto”, si legge oppure “Vittoria ti voglio bene, questo paese non è ancora pronto purtroppo, è ottuso, lento, chiuso, aggressivo e a volte presuntuoso. Ci vuole tanta, troppa pazienza, ma tu hai dimostrato di avercela e di avere molte altre doti, continua così”.