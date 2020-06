La Vita in Diretta, Lory Del Santo si commuove con Lorella Cuccarini

editato in: da

Lory Del Santo si è emozionata a La Vita in Diretta. La regista, attrice e showgirl italiana è stata intervistata da Lorella Cuccarini nello storico talk show di casa Rai martedì 16 giugno 2020.

Le domande della conduttrice hanno toccato delle corde delicate, al punto che l’intervista si è commossa:

“Hai ancora qualche sogno da realizzare?”, è questo uno dei quesiti che sono stati posti a Lory.

Bisogna avere sempre qualche sogno, altrimenti la vita muore. Io sono andata in una crisi profonda quando pensavo di non aver più niente da fare qui e di dover solo aspettare la fine. Auguro a tutti di avere sempre qualcosa da realizzare.

Così ha replicato la showgirl, che ha raccontato con gli occhi lucidi come si è sentita dopo un periodo molto difficile. La vita di Lory, infatti, non è solo stata un susseguirsi di grandi storie d’amore, sfarzo e successo, ma anche di momenti difficili.

Impossibile dimenticare la morte di Connor, il suo primogenito nato dalla love story con Eric Clapton. Purtroppo, Lory ha perso anche il figlio Loren nell’agosto del 2018. Il giovane, che da tempo viveva a Miami, si è tolto la vita a causa di una terribile malattia, l’anedonia.

Per smorzare la tensione, Lorella ha rivolto l’attenzione sull’attuale rapporto della regista con il compagno Marco Cucolo, una storia caratterizzata da ben 33 anni di differenza che dura da più di 7 anni.

Nonostante qualche litigio e delle incomprensioni, la storia tra Lory e il modello napoletano prosegue a gonfie vele e, anzi, la showgirl aveva espresso il desiderio di adottare una bambina insieme a lui quasi un anno fa, nel programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele.

Io ho sempre amato le donne, nella mia famiglia eravamo tutte donne, l’idea di avere una bambina mi riempie di dolcezza, di voglia di fare qualcosa ancora per qualcuno.

A La Vita in Diretta, la Del Santo ha confessato alla Cuccarini come riesce a mantenere un buon rapporto con gli ex dopo la fine delle relazioni: “Non riesco ad odiare. Non vedo mai solo il negativo ma anche il positivo e cerco di gonfiarlo. Ed è per questo che alcuni ex ancora mi chiamano.”

Uno dei flirt più chiacchierati è di certo quella con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, corteggiamento che Lory ha rifiutato, come spiega a Lorella: