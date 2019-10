Virginia Saba, le confessioni sull’amore per Di Maio

editato in: da

Virginia Saba racconta l’amore per Luigi Di Maio in una lunga intervista radiofonica. La fidanzata del Ministro degli Esteri è stata ospite di Un Giorno da Pecora, trasmissione in onda su Rai Radio1. La love story con il leader del Movimento Cinque Stelle procede a gonfie vele e, dopo quasi un anno d’amore, Virginia non potrebbe essere più felice.

“Se sono innamorata di Luigi Di Maio? Sì, mi sembra si sia capito ormai – ha detto -. E penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremo ancora qui dopo 10 mesi”. Intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Virginia ha svelato anche alcuni dettagli sulla vita privata con il politico.

“Ieri notte Luigi è tornato tardi, come sempre – ha raccontato -, e mi ha fatto una bella sorpresa: mi ha portata in un posto bellissimo, mi ha regalato un bel mazzo di rose, una torta con una candelina, perché erano anni che non ne spegnevo una per il compleanno e poi mi ha cantato una canzone”.

“Mi ha cantato “tanti auguri” – ha spiegato Virginia Saba -. E poi mi ha regalato un bel ciondolo. È una collana con un ciondolo, un cerchio con una pietra e dei brillantini. È molto fine, non molto sgargiante, molto elegante. È stato davvero bravo, ha indovinato il regalo”.

Prima di Virginia Saba, Di Maio è stato legato a Silvia Virgulti e a Giovanna Melodia. Quest’ultima aveva svelato che la storia era terminata a causa del poco tempo trascorso insieme. La giornalista 37enne ha confessato che la coppia si ritaglia dei momenti nonostante i numerosi impegni di Di Maio.

“Sono molto contenta – ha spiegato -, è stato inaspettato, di solito non abbiamo molto tempo per noi. Infatti il regalo più bello è quando mi dice abbiamo un’ora libera per noi […] Lui la mattina quando si sveglia è già nel suo mondo, che prepara i discorsi della giornata. Io però, come tutte le mattine, anche oggi gli ho preparato il caffè, un po’ zuccherato”.