Virginia Raffaele esilarante con Checco Zalone su Instagram

Virginia Raffaele, comica di talento dai mille volti

Virginia Raffaele in coppia con Checco Zalone conquista Instagram, grazie a un video che racconta la quarantena in modo divertente e spensierato. La comica non sbaglia un colpo e anche questa volta è riuscita a sorprendere tutti grazie alla sua innata ironia.

Imitatrice, donna brillante e bellissima, Virginia è la protagonista della clip in cui è impegnata in una relazione a distanza con il comico pugliese, che veste i panni di un particolarissimo Modugno. Il video, pubblicato su Instagram, ha fatto il pieno di click a riprova del grande talento di Zalone e della Raffaele.

“Immunità di Gregge, una canzone per voi, due note in allegria – ha scritto Virginia nella didascalia del post -. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo”. In tanti hanno commentato il video della Raffaele: “Grazie per questo momento di spensieratezza – ha scritto qualcuno -. Aspettavamo che la quarantena ci regalasse anche questa perla. Geniali e mai scontati, bravi tutti!”. “No, ma è bellissima! – ha scritto qualcun altro -. A quando uno spettacolo tra voi 2?”.

Classe 1980, Virginia Raffaele è uno fra i volti più amati dello spettacolo italiano. Conduttrice, attrice, imitatrice e molto altro ancora, è un grandissimo talento e ha saputo conquistarsi negli anni un posto al sole, dimostrando di non essere mai scontata. Fra i suoi grandi successi c’è senza dubbio l’edizione di Saremo condotta con Claudio Bisio e Baglioni, ma anche Danza con me, programma a cui ha partecipato con l’amico di sempre, Roberto Bolle. Per non parlare delle sue imitazioni: da Bianca Berlinguer a Michela Murgia, passando per Fiorella Mannoia, Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli, Carla Fracci e Ornella Vanoni.

Tanto a suo agio sul palco quanto riservata nella vita privata, si conosce poco delle sue relazioni sentimentali. “Lavoro e basta – aveva svelato qualche tempo fa a Vanity Fair -. Non mollo un centimetro, mai. Non svuoto la testa, non mi abbandono. Mi punto la pistola alla tempia da sola. Quando mi dicono: “Questo è il tuo momento”, mi sale l’ansia. Lo vedo che finisce. Antidoti? La leggerezza, quando riesce nel senso di Calvino: planare sulle cose dall’alto”.