Chi è Virginia De Benedetti, la figlia (bellissima) di Paola Ferrari

editato in: da

Si chiama Virginia la figlia, bellissima, di Paola Ferrari, nata dal suo amore per il manager Marco De Benedetti.

La conduttrice si sta godendo le meritate vacanze estive in attesa di tornate in tv nella prossima stagione televisiva. La Rai infatti ha annunciato il suo ritorno al timone della Domenica Sportiva, storico programma a cui la giornalista è molto legata. Nel frattempo Paola si rilassa insieme alla famiglia e agli amici, raccontando la sua estate fra coccole, aperitivi e scherzi con le amiche.

Con lei ci sono sempre i due figli e il marito, Marco De Benedetti, il manager sposato nel 1997. Dal loro amore sono nati Alessandro, che ha 21 anni, e Virginia, classe 1999. La piccola di casa De Benedetti è molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram è privato e per ora si sta concentrando solamente sugli studi.

A svelare tutta la sua bellezza però è stata proprio Paola Ferrari che in questi giorni, da mamma orgogliosa, ha postato su Instagram uno splendido primo piano della ragazza. 58 anni e una carriera strepitosa, la giornalista Rai è ancora una donna bellissima, ma soprattutto forte e coraggiosa.

La sua erede non è da meno e assomiglia in modo impressionante alla madre. Virginia ha lo stesso sguardo intenso della Ferrari, labbra carnose e fisico scolpito. Lo scatto è piaciuto molto ai follower di Instagram che hanno riempito di complimenti la ragazza.

“Bellissima”, “Stupenda”, “Meravigliosa”: sono solo alcuni dei messaggi comparsi sotto il post della giornalista sportiva. Da sempre attenta alla propria privacy e pronta a tutto per difendere la sua famiglia, Paola Ferrari è legata da moltissimi anni a Marco De Benedetti, un amore nato grazie alla complicità di Alba Parietti e coronato dalle nozze.

“Mi hanno detto che ho sposato mio marito perché ero affascinata dal potere – aveva svelato qualche tempo fa a Vanity Fair –. Ma uno dei motivi per cui non lo volevo era proprio quello. L’ho conosciuto a 36 anni, avevo fatto un percorso difficile, ero uscita di casa a 16 anni, e se da bambina ti tagliano la luce ogni due per tre poi hai paura a legarti a un uomo così diverso, ti chiedi che cosa hai a che fare con un figlio di papà che non capirà niente di te. Mi sbagliavo”.