Vincent Cassel, Natale speciale con Tina Kunakey: gli auguri su Instagram

È un Natale all’insegna dell’amore e della complicità, quello che Vincent Cassel e Tina Kunakey stanno vivendo. La coppia ha trascorso gli ultimi tempi in Brasile, godendo del calore dei raggi del sole e delle onde pazzesche dell’oceano, proprio quelle onde che li avevano fatti innamorare. E l’attore ha condiviso un dolcissimo post su Instagram per celebrare questo momento.

Citando una splendida canzone di Prince, un piccolo stralcio tratto dal brano If I was your girlfriend, Vincent Cassel ha immortalato sui social un attimo di tenerezza tra lui e sua moglie Tina. “Se fossi la tua ragazza, ti lasceresti vestire da me? Intendo, mi lasceresti scegliere i tuoi vestiti prima di uscire?” – scrive l’attore su Instagram, approfittandone così per fare gli auguri di Natale a tutti i suoi fan.

Nella bellissima foto che ha condiviso online, uno scatto in bianco e nero, lo vediamo intrecciare dolcemente i capelli di sua moglie, quei lunghi riccioli neri che l’hanno fatto impazzire alcuni anni fa. Tra le sue mani, prendono forma in deliziose treccine: un compito piuttosto arduo, dal quale Vincent non si è sottratto, svolgendolo con attenzione e delicatezza. È un’istantanea tenerissima, che mostra la forte complicità tra i due.

Questo Natale, Vincent e Tina lo hanno trascorso in Brasile assieme alla loro piccola Amazonie: è in questa terra aspra e selvaggia che la coppia ha deciso di vivere, in piena armonia con la natura. Le onde impetuose dell’oceano fanno da sfondo alla loro romantica storia d’amore, nata proprio in mare aperto. I due si sono infatti conosciuti cinque anni fa mentre facevano surf, ed è immediatamente scoccata la scintilla.

Nel 2018, un matrimonio a sorpresa che aveva lasciato tutti a bocca aperta: Vincent Cassel e Tina Kunakey hanno pronunciato il fatidico sì, con una cerimonia intima in una piccola cittadina francese – a due passi da dove il loro amore era sbocciato. E l’anno seguente è arrivata la loro primogenita Amazonie, una bambina splendida che ha suggellato il loro legame. Oggi, Vincent non potrebbe essere più felice assieme alla sua famiglia allargata.

Con Monica Bellucci, la sua prima moglie, ha un rapporto sereno. Ed è un papà perfetto per le figlie Deva e Leonie, nate dalla relazione che ha avuto con l’attrice e modella italiana.