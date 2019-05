Vieni da Me: Matilde Brandi piange dalla Balivo ricordando la madre scomparsa

editato in: da

Matilde Brandi si commuove a Vieni Da Me, parlando per la prima volta della madre scomparsa.

Nel salotto di Caterina Balivo, la showgirl si è lasciata andare alle lacrime, ricordando la donna venuta a mancare tre mesi fa dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. L’ultima volta che era apparsa in tv Matilde era stata ospite di Verissimo, dove aveva raccontato la malattia della madre e il suo grande dolore, poco dopo la messa in onda dell’intervista la Brandi aveva annunciato su Instagram che l’amata mamma non c’era più.

“Dopo che è morta, ormai sono passati tre mesi, ho messo un post sui social network e mi sono arrivati tantissimi messaggi di tanta gente che sta passando quello che ho passato io – ha svelato la showgirl, fra le lacrime -. Se potessi aiutarli uno ad uno, è una sofferenza troppo grande…”.

Confidandosi con Caterina Balivo, Matilde Brandi ha svelato la lunga battaglia contro l’Alzheimer affrontata da sua madre, la sofferenza provata, ma anche il suo grande coraggio. “Ha sofferto troppo, ora sta bene – ha detto commossa -: sono certa che ora sta bene. Lei si è fatta carico di tutti i dolori. Secondo me ha parlato con Dio e ha detto devo soffrire io per i miei figli, per mio marito, per tutti”.

“Si è fatto carico di tutte le sofferenze come fanno tutte le mamme, le mamme questo fanno – ha concluso Matilde Brandi -. Mi diceva sempre di rispettare il prossimo: mi ha sempre detto “sorridi sempre per prima quando incontri la gente”.

Ballerina, conduttrice e showgirl, Matilde Brandi è arrivata al successo grazie a Buona Domenica e a tantissimi altri varietà cult. Nel 2006 è diventata mamma di due gemelle, Sofia e Aurora, nate dall’amore per l’imprenditore Marco Costantini. Per crescere le sue bambine, ha deciso di allontanarsi dalla tv, dedicandosi ad altri progetti come il teatro e la sua scuola di danza.