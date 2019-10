Vieni da me, la Fialdini fa una dolce confessione sul suo compagno

editato in: da

Non ha ancora un nome né un volto, il compagno di Francesca Fialdini. La conduttrice è stata davvero bravissima, fino ad oggi, a tenere la sua storia d’amore lontana dai paparazzi, tanto che su questo misterioso uomo non si ha alcun indizio. Ma nel corso dell’ultima intervista si è lasciata andare a qualche dettaglio in più, per la gioia dei suoi tanti fan.

Francesca è stata ospite dell’ultima puntata di Vieni da me, lo show di Rai1 condotto da Caterina Balivo. A bordo dell’auto che attraversa i luoghi principali della sua vita, la biondissima presentatrice ha ripercorso le tappe principali della sua carriera e si è sbottonata anche per quel che riguarda la sua sfera più intima. In particolare, “scortata” dalla Balivo presso una stazione ferroviaria (segno della vita frenetica e in continuo movimento che la Fialdini conduce), ha finalmente fatto cenno all’uomo che le fa battere il cuore.

“Diciamo che la stazione è il nostro luogo simbolo” – ha rivelato Francesca – “ci adattiamo, ci dobbiamo incrociare sempre in giro per l’Italia in base ai miei impegni”. E poi l’attesissima dichiarazione d’amore. Dopo aver visto un breve filmato risalente alla precedente intervista rilasciata durante la scorsa edizione di Vieni da me, in cui aveva confessato di essere innamorata pazza, ha ribadito ancora una volta: “Lo confermo, è vero”.

Qualche dettaglio in più su questo uomo così misterioso? Ora sappiamo che non vive a Roma – e nemmeno a Torino, dove la Fialdini è impegnata alla conduzione del suo nuovo format domenicale Da noi… a ruota libera, o a Massa Carrara, dove si reca spesso per far visita ai suoi genitori. E abbiamo scoperto che è molto romantico: per il compleanno di Francesca che lo scorso 11 ottobre ha festeggiato 40 anni – portati magnificamente – l’ha portata un weekend a Copenaghen. Qui, i due si sono concessi un giro sulla ruota panoramica, dall’alto della quale si può godere di qualche momento di puro romanticismo.

Insomma, sebbene ancora una volta la Fialdini si sia rivelata restia a parlare della sua vita privata, ci ha concesso qualche piccolo indizio sulla sua storia d’amore. Che, a quanto pare, sta procedendo a gonfie vele, proprio come la sua carriera. La conduttrice è reduce da un’ottima stagione al timone de La vita in diretta, al fianco di Tiberio Timperi, e oggi è alla guida di uno show di grande successo, Da noi… a ruota libera. Chissà quante altre sorprese le porterà il futuro…