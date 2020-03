Vieni da Me, Detto Fatto e La Prova del cuoco: la Rai sospende i programmi

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Cambia il palinsesto televisivo e la Rai sospende Vieni da Me, Detto Fatto e La Prova del cuoco. Uno stop che, come anticipa Dagospia, sarebbe legato alla volontà di dare più spazio all’informazione e all’attualità in questo periodo particolare.

Secondo le prime informazioni, Stefano Coletta avrebbe deciso di sospendere momentaneamente la messa in onda di Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, e La Prova del Cuoco, celebre format di Antonella Clerici che ha attualmente al timone Elisa Isoardi. L’obiettivo? Consentire ad altri programmi, come La vita in diretta e Storie Italiani di allungarsi. Il programma guidato da Eleonora Daniele, dovrebbe continuare sino alle 13.20, mentre quello di Alberto Matano e Lorella Cuccarini, potrebbe anticipare l’inizio alle 14.

A partire da venerdì 13 marzo, La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi non andrà in onda, lasciando spazio a Storie Italiane, mentre dal 16 marzo chiuderà Vieni da Me di Caterina Balivo. Bloccato anche Detto Fatto, che non verrà trasmesso per circa 15 giorni, come riporta FanPage. Negli ultimi giorni Bianca Guaccero aveva disertato la trasmissione, prima a causa delle prove di Una storia da cantare, che si tenevano negli studi televisivi di Napoli, poi per via di una gastroenterite.

La conduttrice ha chiarito ai fan di stare meglio, ma di sentirsi ancora debole. Su Instagram, Bianca ha raccontato il suo malessere e si è sfogata di fronte alle fake news sul suo stato di salute, rassicurando i fan. Anche Caterina Balivo ha pubblicato sui social un messaggio per i follower, commentando un momento di commozione vissuto a Vieni da Me dopo aver letto un tweet di Papa Francesco. “Vi chiedo scusa per il mio momento di debolezza di oggi pomeriggio dopo aver letto il tweet di Papa Francesco – ha scritto -. Sono giornate difficili un po’ per tutti noi ma stando uniti ce la faremo, ce la dobbiamo fare”.