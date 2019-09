Vieni Da Me: Conversano chiede a Giada di sposarlo, ma lei non risponde

editato in: da

A Vieni da Me, Giovanni Conversano chiede a Giada Pezzaioli di sposarlo, ma lei non risponde.

Nel programma di Caterina Balivo è andata in scena una proposta di nozze he però non è finita nel migliore dei modi per l’ex tronista di Uomini e Donne. L’imprenditore si è presentato nello studio di Vieni da Me insieme alla compagna a cui è legato da nove anni e che gli ha regalato anche un figlio. Nello studio Rai, Conversano ha organizzato una sorpresa per la fidanzata, pronto a chiedere la sua mano.

Giovanni ha organizzato tutto nei minimi dettagli e, dopo l’intervista, si è allontanato con la complicità di Caterina Balivo, che è rimasta al centro delle studio, chiedendo alla Pezzaioli di raccontare l’esperienza a Miss Italia. Poco dopo si è presentato con un fascio di rose rosse, pronto a fare la sua proposta di matrimonio a Giada. “Io, dopo nove anni sono qui a chiederti qualcosa di importante – ha dichiarato commosso -. Ti ho sempre supportata in tutto il tuo percorso, so che hai 14 anni in meno di me e potresti avere qualsiasi altro uomo, ma mi sei sempre stata vicino anche nei momenti difficili. Cercherò di essere meno rompiscatole di quello che sono… ma soprattutto voglio sposarti”.

La 25enne è apparsa da subito in imbarazzo e la sua reazione è stata molto diversa da quella che si aspettavano tutti. “Addirittura? – ha detto cercando di smorzare i toni -. Possiamo sdrammatizzare questa situazione. Imbarazzo totale”. Conversano è apparso immediatamente perplesso dal comportamento di Giada: “Sì ma mi vuoi sposare?” ha domandato. Lei però non ha cambiato idea e la risposta è stata davvero particolare: “Vedremo dai, mi hai fatto aspettare 9 anni” ha detto. Poco dopo la trasmissione lo stesso Giovanni su Instagram ha raccontato che la sua romantica proposta è caduta nel vuoto.