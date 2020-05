Vieni da Me, Caterina Balivo torna in tv: inizio con le lacrime

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo è tornata in tv con Vieni da Me dopo quasi due mesi di assenza e si commuove, raccontando di questo suo primo giorno di lavoro che non è stato facile.

Dunque, contrariamente a quanto aveva lasciato intendere in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la Balivo ha ripreso la conduzione della sua trasmissione di Rai Uno, naturalmente senza pubblico e senza ospiti in studio.

Per essere lì, la bella Caterina ha dovuto attraversare una Roma ancora semi deserta e “impaurita ma bellissima”. Poi ha esordito raccontando quello che ha imparato in questi giorni di isolamento, dalla presa di coscienza della sofferenza ai momenti coi suoi figli, fino alla consapevolezza che il tempo non va aggredito come facevamo prima della pandemia.

La Balivo a fatica trattiene le lacrime, ma il suo intento con Vieni da Me è quello di divertire il pubblico, di distrarlo almeno per un po’ dai problemi, anche se non è facile: “C’è una cosa che io oggi, con voi, vorrei imparare a fare: nei momenti difficili come questi, regalare un sorriso, raccontare una storia e, perché no, anche divertirci assieme, è una delle parti più nobile del nostro lavoro ed è per questo che sarò per sempre grata al direttore Stefano Coletta che me l’ha fatto capire”.

E lo ha ribadito sul suo profilo Instagram: “Siamo tornati! Non è facile per nessuno ma noi siamo qui, pronti a regalarvi un sorriso! PS: Mi siete mancati tantissimo ❤️”.

La risposta dei fan non si è fatta attendere: “P.s. io sono così “innamorato” di te, che sentirti e vederti commossa mi ha fatto piangere… So bene di essere ripetitivo e me ne scuso: ma la fierezza che ho dentro il cuore per averti fatto il baciamano é una cosa che mi porterò dentro tutta la vita. Sei una Donna GRANDIOSA ❤️ Sei musica, veramente … 💗”. E ancora: “Grande Caterina ❤️… Inizio con le lacrime agli occhi.. Ma poi ti sei sciolta subito! Come nn capirti… Ma sei di nuovo tu😘👍💪”.

Caterina, splendida con un semplice tubino bianco e décolletée in plexiglass ultra chic, ha accolto con il solito entusiasmo Carlo Conti e Martina Stella, primi ospiti virtuali di Vieni da Me dopo la quarantena. Mentre tra i corridoi della Rai si aggira indossando una mascherina dorata, come mostra nelle Stories di Instagram.