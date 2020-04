Vieni da Me, Caterina Balivo torna in tv dopo il successo su Instagram

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Dopo il successo su Instagram insieme al marito Guido Maria Brera, Caterina Balivo si prepara a tornare in tv con Vieni da Me. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da TvBlog, la Rai sarebbe pronta a riportare sul piccolo schermo la trasmissione. Il grande ritorno della conduttrice su Rai Uno potrebbe avvenire fra fine aprile e l’inizio di maggio, con puntate che andranno in onda sino a fine giugno.

Come è noto diverse settimane fa l’azienda di viale Mazzini aveva annunciato lo stop di numerose trasmissioni. Nella lista erano finiti alcuni fra i programmi quotidiani più amati, come La prova del cuoco di Elisa Isoardi, Detto Fatto di Bianca Guaccero e Vieni da Me di Caterina Balivo. Le conduttrici avevano così deciso di trasferire i loro show su Instagram. la Isoardi, complice anche una certa rivalità con Antonella Clerici, aveva postato diversi video di ricette, mentre la Guaccero aveva lanciato Pronto Detto Fatto.

E Caterina Balivo? La conduttrice ha approfittato della lontananza dalla tv per lanciare un progetto a cui stava lavorando da tempo. Ogni giorno infatti ospita sul suo profilo Instagram uno scrittore che intervista insieme al marito. Un format che ha appassionato da subito i follower e che dimostra, ancora una volta, la bravura della presentatrice. Ora però per Caterina sarebbe arrivato il momento di tornare in tv con Vieni da Me.

Secondo TvBlog, la Rai starebbe ultimando i preparativi per portare la trasmissione nuovamente in tv. Starebbero per ritornare, oltre a Vieni da Me, anche La Prova del Cuoco e L’Eredità. Le puntate andranno in onda sino a fine giugno quando l’azienda di viale Mazzini lancerà il nuovo palinsesto. Con l’arrivo dei mesi caldi verranno trasmesse le edizioni estive di Unomattina e La vita in diretta. L’Eredità, guidato da Flavio Insinna, sarà invece sostituito da Reazione a Catena con Marco Liorni. Storie Italiane di Eleonora Daniele invece terminerà il prossimo 29 maggio. Una chiusura anticipata di qualche giorno che arriva per via della gravidanza della presentatrice che a giugno darà alla luce la primogenita Carlotta.