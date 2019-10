Vieni da Me, Caterina Balivo svela i due ospiti che l’hanno fatta arrabbiare

editato in: da

Caterina Balivo racconta un retroscena di Vieni da Me, svelando quali sono i due ospiti che l’hanno fatta arrabbiare.

Il programma di Rai Uno è stato ideato e realizzato dalla conduttrice che ha portato avanti il progetto con grande dedizione. Dopo il successo di Detto Fatto, Caterina ha scelto di mettersi alla prova e, nonostante le difficoltà iniziali, Vieni da Me è diventato presto un cult. Le interviste della Balivo sono seguite da tantissimi telespettatori e fan, apprezzate perché divertenti e garbate, ma anche in grado di svelare aspetti sconosciuti degli ospiti in studio.

Non sempre però le cose vanno come la conduttrice vorrebbe. A svelarlo è stata lei stessa in una lunga intervista rilasciata a Radio Corriere Tv in cui ha svelato quali sono stati gli ospiti che l’hanno fatta arrabbiare.

“Come nascono le sue interviste?” ha chiesto il giornalista e la Balivo ha svelato: “Molto dipende anche dalla complicità che si crea tra me e l’ospite nel corso della trasmissione, e non sempre accade. Con le interviste ‘one to one’ lo scorso anno siamo riusciti a raccontare molti aspetti inediti dei nostri ospiti. La difficoltà vera è trovare personaggi che abbiano davvero voglia di aprirsi”.

Nel salotto di Vieni da Me sono passati centinaia di ospiti. Alcuni hanno creato un ottimo feeling con la conduttrice, altri invece sono stati più restii a raccontarsi. La Balivo non si è tirata indietro nemmeno quando ha ricevuto una domanda piuttosto scomoda: “C’è invece un ospite che l’ha fatta arrabbiare?”. “Mi è successo – ha detto -. Una volta è accaduto con una risposta di Marcella Bella, il tema era abbastanza concordato ma in diretta mi rispose in maniera puntigliosa”.

Marcella Bella non è stata però l’unica ospite che ha fatto arrabbiare la Balivo a Vieni da Me. “Un’altra volta con Catherine Spaak – ha aggiunto Caterina -. Le chiesi se al quarto matrimonio fosse facile ricominciare. Mi rispose dicendomi che non avrei mai fatto la stessa domanda a Maurizio Costanzo. Ribadii che non appena fosse venuto in trasmissione l’avrei fatta anche a lui. Ho quarant’anni e sono in Rai da venti, l’esperienza c’è, ma non è automatico avere un confronto con le persone. Qualche volta capita di rimanerci male, altre riesci a rispondere subito”.