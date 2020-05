Vieni da me, la Balivo stuzzica Santamaria: la reazione della Barra

editato in: da

L’intervista di Caterina Balivo ad una delle coppie più amate del jet set italiano non è stata certo delle più consuete: nel corso dell’ultima puntata di Vieni da Me, la conduttrice ha stuzzicato Claudio Santamaria, e la reazione di Francesca Barra è stata meravigliosa.

La splendida famigliola è stata protagonista di un siparietto divertentissimo. Caterina Balivo si è collegata in diretta video con Claudio Santamaria e Francesca Barra, per una lunga intervista che ha toccato numerosi argomenti. Si è parlato del loro matrimonio lampo a Las Vegas, che aveva lasciato tutti a bocca aperta: “Ci siamo sposati con fedi comprate sul lungomare di Santa Monica, una proposta folle” – ha spiegato la giornalista. Poi entrambi hanno deciso di convolare a nozze una seconda volta in Basilicata, per festeggiare con gli amici e i parenti.

Naturalmente, i due hanno raccontato un po’ la loro vita degli ultimi mesi, tra una battutina e l’altra: “Lui è bravissimo, ma a casa non cucina. Tolte le ricette che conosce benissimo, non cucina. Ma sono io che lo sto abituando malissimo: se non sono io a mettere il piatto in tavola, ci resto male” – ha confessato la Barra. Che la loro sia una coppia molto affiatata è evidente, tanto che neanche le provocazioni della Balivo sono riuscite ad andare a segno.

La conduttrice, infatti, ha rivelato di aver abitato in passato nello stesso palazzo in cui stava Claudio Santamaria: “C’era un via vai in quel portone…” – ha aggiunto Caterina. L’attore non ha saputo cogliere subito la malizia nelle sue parole, così la Balivo ha proseguito: “C’era un gran via vai non di turisti, ma di turiste“. Finalmente Claudio ha compreso: “Ma non è vero, io ero sempre tappato in casa”. Le sue proteste sono cadute nel vuoto, perché la presentatrice ha continuato: “Io le ho viste queste turiste, tu abitavi al piano di sopra. E poi si sentiva tutto”.

A questo punto, è stata Francesca Barra ad interrompere la divertente conversazione, regalandoci una simpatica risposta che si è rivelata anche una bellissima lezione: “Io sono contenta che lui abbia avuto tante, tante turiste. Se non s’è mai fermato con oltre 200 turiste e non ha mai trovato quella giusta, il fatto che mi abbia vista e poi sposata accresce il mio valore“. E, per concludere il discorso, ha concluso: “Mi dispiace, non mi cogliete in fallo. Non ho gelosia retroattiva”.