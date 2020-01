Vieni da Me, Caterina Balivo splendida in rosso: le confessioni di Varrese e Paolantoni

editato in: da

Caterina Balivo inaugura l’inizio dell’anno con un look strepitoso. La conduttrice di Vieni da Me ha fatto il suo ingresso negli studi Rai sfoggiando un abito rosso fuoco con una profonda scollatura, arricchita da una collana a forma di stella.

Un outfit che è stato apprezzato molto dai fan della trasmissione per cui Vieni da Me è ormai diventato un appuntamento fisso e irrinunciabile. La padrona di casa ha ospitato nel suo studio diversi personaggi dello spettacolo. A sfogliare l’album dei ricordi di famiglia è stato Massimiliano Varrese, attore e ballerino che di recente ha partecipato ad Amici Celebrities.

Dopo essersi classificato secondo dietro a Pamela Camassa, nello show di Maria De Filippi, Massimiliano ha svelato il suo passato e l’amore per Valentina Melis. “Le arti marziali mi hanno aiutato a uscire fuori dalla timidezza – ha confessato Varrese alla Balivo -. Insegnano a vincere la difficoltà perché sei da solo contro un avversario, ma non sei davvero contro l’avversario, ma contro te stesso e le tue paure”.

L’ex protagonista di Amici Celebrities ha svelato di aver sofferto da piccolo a causa della dislessia. “Da piccolo credo di essere stato un bambino dislessico – ha detto -, avevo difficoltà a mettere insieme le parole e il palco mi ha aiutato perché ho improvvisato leggendo qualcosa in scena”.

Massimiliano ha poi parlato dell’amore per Valentina Melis. “Lei è la mia prima fan – ha raccontato durante Vieni da Me – e ci siamo conosciuti durante il musical Tre metri sopra il cielo e lei era la migliore amica della produttrice. Tutti mi dicevano che Valentina era la mia metà, ma io pensavo solo al lavoro in quel momento. Poi l’ho conosciuta, ci siamo riconosciuti, ma non è stato un colpo di fulmine perché ci siamo fidanzati dopo otto anni”.

Fra gli ospiti dello show di Caterina Balivo anche Francesco Paolantoni ed Emanuela Rossi, moglie di Francesco Pannofino, che si sono prestati a un’intervista di coppia, e Irene Fornaciari, figlia di Zucchero.