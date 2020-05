Vieni da Me, Caterina Balivo sostituita da Francesca Fialdini: l’indiscrezione

editato in: da

Caterina Balivo in versione casalinga su Instagram

A Vieni da Me presto potrebbe sbarcare una nuova conduttrice al posto di Caterina Balivo. Si tratta di Francesca Fialdini che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in lizza per sostituire la presentatrice al timone dello show. A svelarlo è Chetvfa che parla di grandi cambiamenti nel palinsesto della Rai.

Nei prossimi mesi infatti tutti i programmi di punta dell’azienda pubblica subiranno una rivoluzione e anche il destino dei presentatori potrebbe mutare. Per Caterina Balivo, in particolare, ci sarebbero in serbo grandi novità. Prima di tutto l’addio a Vieni da Me e il passaggio alla domenica pomeriggio dove potrebbe guidare un nuovo show, in onda subito dopo la Domenica In di Mara Venier.

Come è noto Francesca Fialdini conduce Da Noi…a ruota libera, programma che va in onda proprio in quell’orario. Fra le due conduttrici dunque potrebbe esserci una sorta di cambio di testimone, con la Fialdini al timone di Vieni Da Me e la Balivo in un nuovissimo show domenicale. Come è noto Caterina è approdata nel talk dopo aver lasciato Detto Fatto, una scelta coraggiosa che però si è rivelata, nel corso del tempo, vincente.

La presentatrice ha sempre mostrato di non avere paura di osare e di cambiare, per questo un suo spostamento in Rai non è da escludere. D’altronde la Balivo non ha mai nascosto di essere sempre in cerca di nuovi stimoli e sfide, qualcosa che potrebbe offrirgli proprio la fascia televisiva domenicale.

“Il successo ha un costo, la fatica si fa sempre – aveva raccontato qualche tempo fa al settimanale Oggi -. Sono convinta che anche una come Maria De Filippi, all’apice da anni, si imponga sacrifici quotidiani […] Ogni volta sembra che le cose cadano dal cielo e invece non è così. Si scelgono e ci vuole impegno per mantenerle”. Sposata con Guido Maria Brera e mamma di due bambini, Caterina aveva svelato di non temere i cambiamenti. “Non amo fare bilanci perché sono un’irrequieta – aveva aggiunto, parlando della sua vita -. Vivo qui ma vorrei essere altrove. Ho un lavoro e vorrei fare qualcosa di diverso. Sono mamma di 2 figli e desidero il terzo”.