Vieni da Me, Caterina Balivo: “A un provino litigai con la Santarelli”

editato in: da

Caterina Balivo svela a Vieni da Me di aver fatto il provino per Veline e di aver litigato con Elena Santarelli. La conduttrice dello show di Rai Uno ha ospitato nel suo studio Ficarra e Picone, storici presentatori di Striscia la Notizia. I comici hanno parlato del loro film Il primo Natale, ma hanno anche stuzzicato la padrona di casa che ha svelato un aneddoto molto interessante del suo passato.

La Balivo infatti ha raccontato di aver preso parte ai provini di Veline e di aver avuto una discussione con Elena Santarelli. All’epoca – era il 2002 – Caterina era all’inizio della sua carriera. Si era già fatta notare nel mondo dello spettacolo grazie a Miss Italia, Scommettiamo che, accanto a Fabrizio Frizzi, e nel ruolo di inviata a I raccomandati di Carlo Conti. Anche la Santarelli aveva iniziato a lavorare in tv nel ruolo di valletta a L’Eredità di Amadeus. Entrambe attendevano la grande occasione, ma quella volta non riuscirono a superare il provino.

Il ruolo di veline andò a Elena Barolo e Giorgia Palmas, che vinsero la competizione condotta da Teo Mammucari. “Una volta ho fatto anch’io un provino per fare la velina – ha svelato la Balivo a Ficarra e Picone -, ma non mi hanno presa, ovviamente! Eravamo io ed Elena Santarelli e mi ricordo che litigai con Elena e le dissi: ‘Tu sei troppo alta io non voglio fare il provino con te se no non mi prendono!’. Alla fine non hanno preso né me né lei, l’abbiamo risolta così”.

Nel corso degli anni Elena e Caterina sono riuscite a raggiungere il successo, ma soprattutto hanno fatto pace. Non a caso qualche anno fa la Santarelli è stata ospite di Detto Fatto quando a condurlo c’era ancora la Balivo, oggi sostituita da Bianca Guaccero. Da quel provino entrambe sono molto cambiate. La conduttrice napoletana guida con successo Vieni da Me, si è sposata con Guido Maria Brera e ha due figli, anche la modella di Latina ha coronato l’amore con Bernardo Corradi ed è diventata mamma di Giacomo e Greta.