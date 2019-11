Vieni da Me, Caterina Balivo imita Barbara D’Urso in diretta tv

editato in: da

Caterina Balivo imita Barbara D’Urso a Vieni da Me. La conduttrice ha sorpreso tutti, lanciandosi in una divertente imitazione della collega durante l’ultima puntata della trasmissione. Complice il clima goliardico scatenato dall’intervista di Giobbe Covatta, la padrona di casa ha copiato alcuni gesti e frasi della D’Urso.

Nel lanciare un servizio infatti ha annunciato: “Esclusivo! Choc!”, imitando il tono che di solito la collega di Canale Cinque utilizza nel presentare Live – Non è la D’Urso. Frasi che sono diventate il “marchio di fabbrica” di Barbara e che il pubblico ha immediatamente riconosciuto.

Poco dopo è entrato nello studio di Vieni da Me, Giobbe Covatta e Caterina non ha mai smesso di sorridere. Il comico, amatissimo dai telespettatori, ha scherzato per tutto il tempo con la padrona di casa. Toni sarcastici e battute hanno caratterizzato la lunga intervista.

Il comico ha parlato dell’amore per Paola Catella, sua moglie: “Le prime parole che le ho detto sono state: ‘Un giorno ti sposerò, avremo una figlia che chiameremo Olivia e un cane che chiameremo Isotta” ha svelato. “Quanto tempo è passato da quella promessa?”, ha chiesto la Balivo e lui ha risposto ironicamente: “Se mi devi fare le interviste, preparati prima”.

In studio anche Samantha De Grenet, che è tornata a parlare del suo legame con Leonardo Pieraccioni e della sua famiglia. La showgirl, seduta in studio, ha riso alle battute di Giobbe Covatta. Quando Caterina ha sottolineato che sua moglie aveva già un figlio nato da una precedente unione, il comico ha scherzato: “Me l’ha detto dopo che ci siamo sposati”.

“Sono un padre molto geloso – ha aggiunto parlando della figlia – perché, comunemente, un padre deve essere geloso. Quindi, come fai a deludere la gente?”. Dopo l’imitazione della D’Urso e le risate con Covatta, la Balivo ha chiuso la conversazione fra le risate: “Ma come si fa a fare un’intervista seria con lui?” ha scherzato.