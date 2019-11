Caterina Balivo, Francesca Barra racconta il suo dolore a Vieni da Me

editato in: da

Parole sofferte e piene di dolore quelle di Francesca Barra pronunciate davanti alle telecamere di Vieni da Me. La giornalista si è raccontata come forse non ha mai fatto, affrontando l’argomento della perdita dolorosa di suo figlio e la crisi con Claudio Santamaria.

Un faccia a faccia molto intenso quello tra Caterina Balivo e Francesca Barra che durante l’ultima puntata di Vieni da Me ha commosso i telespettatori a casa.

La giornalista e scrittrice italiana si è raccontata davanti al pubblico del piccolo schermo, a partire dalla sua storia d’amore con Claudio Santamaria fino ad arrivare alla sua ultima pubblicazione, il libro La giostra delle anime, che ha scritto proprio insieme alla sua dolce metà.

La mia storia con Claudio Santamaria non è tutta rose e fiori.

Questa è stata la prima ammissione della Barra, raccontando che proprio il progetto editoriale condiviso ha salvato la loro relazione dopo un periodo buio, dando una svolta definitiva al loro futuro.

I due stanno insieme dal 2017 e si sono sposati due volte. Oggi sono innamoratissimi, ma viste le dure prove che hanno dovuto affrontare nella loro vita, il lieto fine non era così scontato.

Ma che quello con Santamaria fosse vero amore, Francesca lo ha sempre saputo: i due si conoscono fin da bambini, lei aveva 11 anni e lui 16 ed è stato proprio il padre di Claudio a credere che prima o poi quei due ragazzi sarebbero diventati una cosa sola.

La vita di Francesca però, non è stata sempre rosea. A Caterina Balivo, la giornalista ha confessato di non avere ancora superato uno dei dolori più grandi che abbia mai affrontato: la perdita del bambino che aspettava da suo marito.

La Barra infatti ha raccontato di come si è sentita dopo l’aborto del figlio che lei e Claudio aspettavano.

Mi sono sentita persa, fragile. Proprio io, che sono sempre stata una leonessa.

Oggi Francesca si è rialzata, lo ha fatto per i suoi figli, nati dal precedente matrimonio con Marcello Molfino, e per l’amore di Claudio che è restato sempre al suo fianco. Ma quella perdita di un bambino che non ha mai visto la luce è una ferita ancora aperta, una cicatrice che non svanirà.