Vieni da Me, Caterina Balivo fa una confessione sul marito

Caterina Balivo sorprende, svelando un retroscena inedito sul marito Guido Maria Brera.

La coppia si è sposata nel 2014 e ha due figli: Guido Alberto e Cora. Un amore passionale e travolgente che ha sconvolto la vita della conduttrice. “Mio marito è l’unico che sia riuscito a farmi cambiare programmi, progetti e stile di vita – ha raccontato la conduttrice napoletana qualche tempo fa -. Non avrei immaginato di avere una famiglia allargata. Oggi i suoi figli, che hanno una mamma fantastica, li sento un po’ anche miei”.

Da sempre molto riservata, la Balivo non parla spesso pubblicamente del marito. Nell’ultima puntata di Vieni da Me però si è lasciata sfuggire una confessione molto particolare e divertente. Ospite dello show Franco Gatti, cantante dei Ricchi e Poveri che ha raccontato il dolore per la perdita del figlio Alessio.

U’intervista drammatica e commovente in cui però c’è stato spazio anche per il sorriso. Nel corso della chiacchierata infatti il cantante ha augurato alla presentatrice di vivere un rapporto d’amore come quello fra Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Caterina ha replicato in modo sorprendente, affermando: “Io a casa con mio marito non posso mai avere mal di testa – ha detto -. Sennò mi dice ‘Perché sei pimpante in trasmissione e a casa hai mal di testa?’ A casa devo stare sempre bene…”.

La sua confessione ha scatenato l’ilarità del pubblico e anche Franco Gatti ha sorriso. La conduttrice si sta godendo una grande felicità sia nel privato che dal punto di vista lavorativo. Vieni da Me è ormai un cult e, nonostante le difficoltà iniziali, il programma è decollato e presto si scontrerà con Detto Fatto, lo show che qualche anno fa veniva condotto proprio dalla Balivo. Anche l’amore procede a gonfie vele. Guido Maria Brera si è trasferito a Roma per consentire alla moglie di registrare Vieni da Me, mentre i figli crescono sereni.