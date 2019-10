Vieni da Me, Caterina Balivo si commuove: lacrime durante un’intervista

editato in: da

Caterina Balivo si commuove a Vieni da Me durante l’intervista fatta a Veronica, una ragazza sopravvissuta al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia nel 2002. Un dramma che ha portato alla morte di ben 27 persone, di cui la maggior parte bambini.

Vieni da Me è un programma ricco di ospiti e di storie, non solo leggere. Per questo Caterina Balivo ha voluto nel suo studio Veronica, una ragazza che quasi vent’anni fa era sopravvissuta al crollo di una scuola in Molise, a cause del sisma.

All’epoca Veronica aveva solo sette anni, ma ha vissuto una tragedia dall’enorme portata. Con coraggio la ragazza ha ricostruito quei momenti: il terremoto, il crollo della scuola e le ore sotto le macerie prima dell’arrivo dei soccorsi. L’istituto “Francesco Jovine” di San Giuliano ospitava la scuola materna, elementare e media.

Il dramma che si consumò colpì l’Italia intera e ancora oggi il dolore per quelle morti è ancora molto forte. Veronica ha ripercorso le otto ore intrappolata sotto le macerie insieme alla sua amica, l’arrivo dei soccorsi e la perdita del cuginetto a cui era molto legata. Un dolore immenso che ha provato a superare lasciando il suo paese e studiando per diventare una maestra.

“Quel giorno mancava la nostra insegnante e siamo stati smistati nelle altre classi, e questo ha determinato la nostra fortuna – ha ricordato Veronica, parlando con Caterina Balivo -. Io sono finita nella classe più pericolosa, siamo sopravvissute solo io, la mia amica e l’insegnante. A San Giuliano di Puglia manca l’intera classe del 1996. All’epoca non si parlava di terremoto, non abbiamo mai fatto una prova di emergenza. Ho sentito un rumore fortissimo, non ho avuto nemmeno il tempo di rendermi conto. Era come una scena di un horror”.

Caterina Balivo ha poi mostrato alcune immagini del 2002, raccontando il dolore dei genitori di San Giuliano di Puglia. La conduttrice si è commossa sino alle lacrime, colpita dalle parole di Veronica, e ha fatto fatica a proseguire l’intervista.