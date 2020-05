Zequila, Marina Fadda non vuole sposarlo: “Basta con questo equivoco”

editato in: da

Marina Fadda non sposerà Antonio Zequila dopo la proposta di nozze al Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è stata proprio la donna che in un’intervista a Chi ha smentito il matrimonio imminente. Nel corso del reality, l’attore aveva svelato di essere ancora innamorato dell’ex compagna da cui si era separato dopo una lunga relazione.

Zequila aveva parlato spesso della donna, senza svelare la sua identità, sino a quando lei l’aveva sorpreso, inviandogli un messaggio. Durante una puntata del GF Vip, Antonio aveva sorpreso Signorini: si era inginocchiato di fronte alle telecamere e aveva chiesto la mano della Fadda. “Io sposerei Marina. Anzi lo dico. Marina, appena finisce tutto ti sposo”, aveva detto.

Dentista di Sassari, Marina Fadda aveva raccontato a Oggi di aver messo fine alla relazione con l’attore per via della distanza. “Il mio Zequila non ha niente a che vedere con il personaggio che conoscete voi. Antonio è una bella persona, un uomo dolce, premuroso, con principi solidi, sempre presente quando c’è bisogno. Non mi ha mai deluso. Sono stata io a dire basta, è la seconda volta che accade. Vivo a Sassari, Antonio a Roma, e dopo 9 anni non ce la facevo più, forse desideravo una convivenza ma è impossibile per noi”.

“Avevo bisogno di riflettere – aveva aggiunto -. Mi pareva che nella mia vita frenetica mancasse un uomo da ritrovare ogni sera a casa. Poi, invece, guardandomi dentro e osservando Antonio in tv, mi sono resa conto che il nostro equilibrio è perfetto. Sono morta di gelosia quando ha fatto il cascamorto con Clizia e con Sara. Lì, mi sono resa conto che lo sento ancora mio”.

In tanti avevano dunque sperato in un lieto fine per la coppia con Zequila che camminava verso l’altare con la sua Marina. A quanto pare però lei non ha nessuna intenzione di sposarsi e non avrebbe accettato la proposta dell’ex gieffino. “Devo fare una smentita importante – ha raccontato al settimanale Chi -. Puntualizzo che io non ho mai acconsentito e da nessuna parte ho parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò. Vorrei per cortesia mettere fine a questo equivoco che nulla toglie, comunque, all’affetto che ho per Antonio”.