Yari Carrisi e la fidanzata Thea si confessano su Al Bano e Romina Power, annunciando la possibilità di una collaborazione con la coppia con il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana. Dopo la fine della relazione con Naike Rivelli, il figlio di Al Bano e Romina ha ritrovato il sorriso accanto all’artista ed esperta in meditazione.

I due si sono già esibiti diverse volte in coppia e la loro intesa, nella vita privata come sul palco, ricorda molto quella fra Carrisi e la Power che ha fatto sognare milioni di fan. 32 anni lei, 47 lui, si sono raccontati in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando anche del rapporto con i genitori di Yari. “Mio padre e mia madre sono stati una coppia talmente potente, powerful, per usare il cognome di lei, che è difficile uscire fuori da quella luce – ha spiegato il cantante -. Sono il simbolo della coppia e chi vuole trovare una somiglianza con noi si ritrova una strada asfaltata”. Thea Crudi ha aggiunto: “La storia che hanno avuto i suoi genitori è un dono, quindi è bello poter essere loro amici”.

Classe 1988, papà italiano e mamma finlandese, Thea Crudi sembra la donna perfetta per Yari Carrisi. Fisicamente assomiglia molto alla sorella Cristel e ha una forte affinità con Romina Power. Come lei infatti si interessa di spiritualità e musica. “Per me è una cara amica, una donna meravigliosa – ha detto parlando dell’attrice americana -, un esempio di donna cara e amorevole con la quale condivido l’interesse per la spiritualità”.

Yari ha poi confermato la volontà di collaborare con Al Bano e Romina in coppia con la fidanzata Thea. “Vorremmo cantare “con” Al Bano e Romina. Stiamo aspettando di trovare il pezzo giusto, che ci veda coinvolti anima e cuore, al di là di un ritornello”, ha detto. “Quando hai un diamante prezioso lo vuoi dare alle persone giuste con il messaggio giusto – ha confermato Thea -. Con Romina abbiamo già cantato insieme Don’t Worry, Be Happy: un testo spensierato con un messaggio spirituale. Per noi è importante utilizzare, in senso buono, la nostra unione per trasmettere un messaggio che alzi il livello di coscienza degli altri”.