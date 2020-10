XF 2020, al via i live: ospiti e novità (si parte con gli inediti)

editato in: da

X Factor 2020 entra finalmente nel vivo. Da giovedì 29 ottobre partono i Live, dopo le puntate dedicate alle audition e alle selezioni da parte dei giudici, delle loro squadre. Sette puntate in diretta dalla nuovissima Sky Wifi Arena. E gli appuntamenti dal vivo del programma quest’anno, per una edizione che ha dovuto cambiare molte cose in corsa per via della difficile situazione mondiale, si preannunciano ricchi di grandi novità. A partire dalla più eclatante: quest’anno gli inediti, traguardo sognato da ogni concorrente, premio riservato alle ultimissime puntate e ai finalisti, saranno protagonisti fin dalla prima puntata.

Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia, e la curatrice di XF 2020, Eliana Guerra spiegano la scelta di iniziare con gli inediti: “Dopo averli ascoltati, abbiamo pensato, dato la loro forza, che dovevamo proporli subito, anche perché questi sono i 12 finalisti più forti di sempre. Quella di puntare sugli inediti dalla prima puntata è una scelta che va nella direzione di una rivoluzione, resa necessaria dai deludenti risultati dello scorso anno e che dovrebbe essere solo il primo passo in questa direzione”.

“La decisione di puntare da subito sugli inediti – che non saranno gli unici che ascolteremo – è già un buon punto di partenza”, ha detto Agnelli in conferenza stampa: “Uno dei motivi per cui ho accettato di tornare è proprio l’attenzione che metteremo sugli inediti. Quello che faremo sarà una megafono importante di ciò che sta succedendo nella musica italiana. Una proposta che non deve essere per forza da classifica”. E aggiunge: “Non vogliamo rinunciare comunque nemmeno alle cover. Io stesso ne ho fatte nella mia carriera. Sarebbe un errore, perché aiutano a mettere a fuoco l’artista. Purché non siano in stile karaoke, ma siano adattate a chi le interpreta, con sonorità contemporanee”.

I 12 brani inediti che ascolteremo dal vivo durante il primo Live, si potranno poi sentire dalla mezzanotte di giovedì 29 sulle piattaforme streaming nel X Factor Mixtape 2020. Su questa “compilation” hanno lavorato anche i collaboratori dei giudici: Rodrigo D’Erasmo per la band, Slait per le Under, Frenetik & Orang3 per gli Under, e Taketo Gohara per gli Over

Ospite nel primo Live sarà Ghali, che a #XF2020 presenterà Barcellona, brano estratto dal suo nuovo album multiplatino “DNA”.