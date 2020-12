X Factor 2020, chi è la vincitrice Casadilego

editato in: da

Elisa Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020. La 17enne ha conquistato il palco dello show, appoggiata dal giudice Helle Raton, battendo tutti gli altri concorrenti. Emozioni forti e grande energia hanno caratterizzato la finalissima di X Factor, segnata all’addio di Alessandro Cattelan. Il conduttore infatti ha svelato che non guiderà più il talent, mettendo di fatto fine a un’epoca.

L’annuncio della vittoria di Casadilego è arrivata poco prima della mezzanotte, con la consueta attesa. “Elisa, non puoi stare qui dopo mezzanotte – ha detto Cattelan -, usa questi pochi minuti per dire tutto quello che devi dire”. La giovane ha così scelto di inviare un messaggio ai suoi fan in modo semplice, con il gesto del cuore fatto con le mani.

Casadilego ha trionfato grazie alla sua splendida voce e a un grande talento, esibendosi sul palco con diverse cover. Il suo singolo invece si chiama Vittoria ed è il risultato di un percorso splendido. Classe 2003, il suo vero nome è Elisa Coclite. Ha 17 anni ed è originaria di Bellante, in provincia di Teramo. Davanti a sè ha un grande futuro nel mondo della musica. Le sue canzoni hanno infatti già ottenuto milioni di stream.

Perché la vincitrice di X Factor ha scelto questo nome d’arte? Ha spiegarlo è stata lei stessa nel corso di X Factor 2020. Casadilego è un omaggio a Ed Sheeran, cantante che considera una grande fonte di ispirazione. Il nome infatti deriva da Lego House, celebre canzone dell’artista. Al tempo stesso questo termine indica la volontà della 17enne di costruire la propria esistenza e identità un passo dopo l’altro. “Voglio essere come una casa di lego e sapere accogliere le cose nuove, perché ci portano in passaggi meravigliosi”, ha svelato.

“Non mi aspettavo nemmeno di salire su quel palco – aveva raccontato a Repubblica all’inizio della sua avventura a X Factor -, è stato un magnifico regalo poter condividere con così tante persone quello che faccio e che amo. Mi sono molto emozionata ma io già suono dal vivo, mi piace l’idea di poter suonare nei club vicino a casa mia, ieri sera ad esempio ho partecipato a una maratona di pianoforte in una segheria… Come andrà? Il piano A è la musica, il piano B è la musica, quindi comunque vada il mio futuro sarà la musica”.