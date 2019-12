Wanda Nara, gaffe in tv su Pupo e imbarazza Silvia Toffanin

editato in: da

Wanda Nara imbarazza Silvia Toffanin a Verissimo con una gaffe su Pupo. La moglie di Mauro Icardi è pronta a rivestire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip e accanto a lei, oltre al conduttore Alfonso Signorini, ci sarà il cantante di Laterina.

Autore di grandi successi come Su di Noi, Sarà perché ti amo e Gelato al cioccolato, Pupo è conosciuto non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Nel salotto di Silvia Toffanin, Wanda Nara ha svelato di aver avuto da subito una forte intesa con l’artista e di conoscere tutte le sue canzoni.

“Lei è molto bella, giovane – ha detto Pupo, parlando di Wanda -. Conosceva anche alcune mie canzoni che sono state tradotte in spagnolo”. La modella argentina ha immediatamente confermato e quando Silvia Toffanin le ha chiesto quale fosse il suo brano preferito del cantante ha affermato con decisione: “Banana al cioccolato”.

Parole che hanno scatenato l’ilarità del pubblico e della conduttrice di Verissimo. Di fronte alla gaffe, Pupo ha reagito bene, ironizzando: “Banana al cioccolato, partiamo alla grandissima”.

“Mauro ha detto che Pupo è una persona super importante in Italia, a cui tutti vogliono bene. Era felicissimo” ha aggiunto poco dopo Wanda Nara, ricadendo però in un’altra gaffe. La moglie di Icardi infatti non sa che Pupo vive sia con la sua compagna che con la moglie.

Quando, parlando con Silvia Toffanin, il cantante ha parlato di entrambe le donne della sua vita, Wanda è apparsa sorpresa. “Come?”, ha detto stupita e Pupo ha immediatamente spiegato: “Sì, io ho una moglie e una compagna”. La conduttrice di Verissimo ha quindi esortato l’opinionista del GF Vip a indagate: “Indaga tu, prego Wanda…“.

“Sei sposato?” ha chiesta la Nara.“Sì”, ha risposto Pupo.“Ma qua c’è una con te…” ha replicato lei, senza capire. “Sì, la mia compagna, mia moglie non l’hai conosciuta ma te la farò conoscere presto”, ha detto il cantante. Sempre più confusa, Wanda ha poi domandato: “Ma noi con chi siamo andati a cena?” e lui ha chiarito: “Con la mia compagna!”. “Allora ho fatto una figuraccia, perché le ho detto moglie!”, l’ha informato lei. “Ma tutti dicono che è mia moglie perché è da 30 anni che sto con lei e 45 anni che sto con mia moglie” la pronta riposta di Pupo.