Vittorio Cecchi Gori, il medico contro Rita Rusic: “Malore dopo sua intervista”

Il medico di Vittorio Cecchi Gori attacca Rita Rusic dopo l’intervista rilasciata a Verissimo. L’imprenditore, secondo quanto dichiarato, avrebbe avuto un malore dopo aver ascoltato le parole dell’ex moglie. La Rusic nel salotto di Silvia Toffanin aveva parlato del legame con il produttore e dei loro contrasti. Un amore, quello fra l’imprenditrice e Cecchi Gori, durato dal 1983 al 2000. La rottura era arrivata dopo che dal 1993 Rita aveva iniziato ad affiancare l’allora marito negli affari, diventando sua socia.

“Non ci parliamo da giugno, da quando l’ho rimproverato per avermi tolto tutto – aveva spiegato la Rusic a Verissimo -. Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice. Ho resistito per anni in una situazione difficile per i figli e anche per il lavoro. Dopo 20 anni, un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a “zero euro”, nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d’Italia”.

Rita aveva risposto anche alla Toffanin che le aveva chiesto qualcosa riguardo l’atteggiamento dell’ex. “Si sa che nei momenti drammatici può succedere di tutto – aveva confessato la Rusic -. Eravamo diventati una famiglia sofferente, lui se ne rendeva conto ma si vede che dall’altra parte c’era qualcosa di più importante. È stato molto triste separarmi, ma l’ho fatto anche per un forte senso di responsabilità per i figli. Loro hanno sofferto la mancanza d’amore da parte di un padre che, forse, non era in grado di dargliene”.

A replicare alle parole dell’imprenditrice è stato il medico di Vittorio Cecchi Gori che ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Affari Italiani. “Il racconto della Rusic non corrispondeva alla verità – ha detto -. Tutte bugie, mi diceva Vittorio con un filo di voce e con un forte stato di ansia”. Durante la partecipazione di Rita al GF Vip, Cecchi Gori era entrato nella Casa di Cinecittà per abbracciare l’ex moglie. Qualche mese dopo però i due si erano allontananti di nuovo.