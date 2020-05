Vieni da Me: Povia contro la Balivo, lo sfogo su Instagram dopo le polemiche

editato in: da

Povia si sfoga su Instagram dopo le polemiche per il suo scivolone a Vieni da Me e se la prende anche con Caterina Balivo. Nel corso di un’ospitata nella trasmissione di Rai Uno infatti il cantante aveva pronunciato una frase che aveva scatenato una bufera mediatica, facendo infuriare prima di tutto la conduttrice.

“Io sono fissato per le pulizie, sono un gay mancato”, aveva detto Povia, raccontando alla Balivo le sue lunghe giornate in casa. La presentatrice di Vieni da Me aveva immediatamente ripreso l’ospite. “Hai detto una cretinata”, aveva sbottato, infuriandosi anche quando lui aveva cambiato la frase in “sono un lei mancato”.

“Ho detto subito che è una cretinata – aveva detto -. Cretinata è la parola più televisiva che potevo dire, perché se fossi stata a casa avrei detto tutt’altro. Questa è una battuta che non fa ridere nessuno, fa solo arrabbiare. Io, veramente, non vorrei arrabbiarmi più di quanto sono già arrabbiata con Giuseppe, è comunque un ospite. Vorrei concludere l’intervista con un sorriso”.

Nelle ore successive all’intervista di Povia a Vieni da Me in tanti si erano schierati dalla parte della Balivo, attaccando il cantante. Lui però non si era detto pentito e non aveva risposto nemmeno alle parole di Vladimir Luxuria. La questione però sembra tutt’altro che chiusa, visto che l’artista ha condiviso su Instagram un nuovo post che sembra puntare il dito proprio sulla trasmissione.

Secondo Povia infatti la sua frase sarebbe stata interpretata male da Caterina Balivo, scatenando una bufera mediatica, e per questo motivo non verrà più invitato in trasmissione. “Stavo facendo una bellissima intervista, ma poi loro sono andati in panico perché ho detto ‘Sono un gay mancato perché amo le pulizie’ – ha detto riferendosi alla conduttrice -. Battuta innocua e in buonafede. Il 90% dei messaggi su web sono in mia difesa infatti (Grazie). Ora però per sta stupidata non mi inviteranno più e sono triste”.

La Balivo invece ha preferito non commentare la vicenda. La conduttrice di Vieni da Me ha postato su Instagram foto e video che raccontano il suo ritorno a casa dagli studi televisivi, fra le coccole ai figli e le chiacchiere con il marito Guido Maria Brera.