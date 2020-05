Vieni da Me, futuro incerto per Caterina Balivo: l’ospite la sorprende e lei confessa

editato in: da

Il futuro di Caterina Balivo sembra sempre più incerto e a confermarlo è stata lei stessa dopo che Gigi Marzullo, ospite della trasmissione l’ha sorpresa con una domanda, spingendola a fare una confessione. Nelle ultime settimane si è parlato spesso di un addio della conduttrice allo show pomeridiano. Una scelta che nascerebbe dalla volontà di Caterina di dedicarsi di più alla famiglia, trascorrendo del tempo con i figli e con il marito Guido Maria Brera.

La presentatrice, che è stata confermata dalla Rai, potrebbe quindi passare alla conduzione di uno show domenicale, in onda subito dopo Domenica In di Mara Venier, mentre al suo posto a Vieni da Me potrebbe arrivare Francesca Fialdini. Le indiscrezioni non sono mai state commentate dalla Balivo che però nell’ultima puntata del programma è stata presa in contropiede dal suo ospite.

Gigi Marzullo, abituato a fare domande e a indagare, ha messo in difficoltà la presentatrice. Prima parlando del marito, poi spingendola – forse involontariamente – a fare una confessione. “Due volte sono stato ospite al tuo programma, e non c’è due senza tre – ha detto il giornalista -. Quindi quando cominci la prossima edizione di questo programma?”. Riguardo il futuro di Vieni da Me però la Balivo è apparsa piuttosto incerta, pronunciando alcune frasi sibilline.

“Dio vede e provvede, finiamo il 29 maggio“, ha replicato. Cogliendo l’imbarazzo della padrona di casa, Marzullo ha risposto: “Finisci momentaneamente…”. Ma lei ha cercato di deviare il discorso: “Puoi tornare la settimana prossima”, ha detto, tagliando corto. Così tanto che anche il giornalista si è sorpreso e ha concluso affermando: “Poi chiudiamo: è finita quando è finita?”.

Coraggiosa e sempre pronta ad affrontare nuove sfide, la Balivo due anni fa ha scelto di lasciare Detto Fatto (oggi condotto da Bianca Guaccero) per iniziare l’avventura di Vieni Da Me. Per seguire la moglie, Guido Maria Brera ha accettato di trasferirsi a Roma insieme ai figli, Guido Alberto e Cora. Ora, per amore della sua famiglia, Caterina potrebbe prendere un’altra decisione importante, abbandonando lo show che le ha regalato grande successo e realizzando una sorta di “staffetta” con Francesca Fialdini.