Vieni da Me, chi prenderà il posto della Balivo: le indiscrezioni

Caterina Balivo ha rinunciato alla conduzione di Vieni da Me, e la Rai è alla ricerca di una trasmissione che possa occupare la fascia pomeridiana dell’emittente a partire dal prossimo settembre. Chi sono i possibili candidati a prendere il posto del fortunato show?

Negli ultimi giorni, ha creato grande scalpore la notizia dell’addio di Caterina Balivo, che su Instagram ha confermato di volersi dedicare ad altri impegni. E sul web emergono i nomi dei possibili conduttori che, con i loro show di successo, potrebbero andare ad occupare lo spazio lasciato libero da Vieni da Me. Secondo quanto rivelato da TvBlog, i candidati sarebbero al momento ben quattro e, a quanto pare, la lotta sarebbe durissima.

Al posto della Balivo potrebbe arrivare Marco Liorni, che è proprio in questi giorni impegnato nella conduzione di Italia Sì. La trasmissione del sabato pomeriggio ha ottenuto una “promozione” al daytime settimanale andando in onda dal lunedì al venerdì mattina al posto di Storie Italiane, per sostituire Eleonora Daniele che ha da poco partorito la sua primogenita. Questo cambio di palinsesto, approvato in vista della maternità della Daniele, potrebbe rappresentare il perfetto rodaggio per Liorni nell’eventualità che la Rai decida di affidare a lui lo spazio pomeridiano lasciato libero da Vieni da Me.

Un’altra possibilità sarebbe quella di riportare in onda Zero e Lode, il quiz di Alessandro Greco che copriva proprio la fascia oraria di Vieni da Me l’anno precedente l’inizio dell’avventura della Balivo (che, lo ricordiamo, ha esordito nel settembre 2018). Anche Greco offrirebbe dunque la garanzia di un programma già testato, anche se non più in onda da ormai due anni. Il terzo candidato sarebbe Pierluigi Diaco, che da poco è tornato alla guida di Io e Te, il “sostituto estivo” di Vieni da Me. L’idea sarebbe quella di proseguire con la trasmissione anche durante la stagione autunnale del 2020, andando eventualmente ad apportare qualche piccola modifica nel cast e nei contenuti per adattarla alle diverse esigenze.

Infine, si vocifera del possibile ritorno di Gabriele Corsi, che su Rai1 ha già condotto Reazione a Catena e, insieme al Trio Medusa, è attualmente in onda con Amore in Quarantena. Il suo successo lo avrebbe portato in cima alle classifiche dei presentatori nel caso in cui l’emittente scegliesse di occupare il posto della Balivo con un format di intrattenimento.