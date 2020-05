Vieni da Me, Caterina Balivo svela su Instagram i motivi dell’addio

editato in: da

Caterina Balivo svela su Instagram i motivi dell’addio a Vieni da Me. La conduttrice qualche giorno fa ha annunciato in diretta la scelta di lasciare lo show di Rai Uno. Fra le lacrime la Balivo ha svelato la decisione di non condurre più il programma a due anni dal suo esordio. “Questa per me è l’ultima puntata – ha confermato dopo settimane di indiscrezioni -, sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio. Ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. Da Festa italiana a Pomeriggio sul due a Detto fatto e a Vieni da me. In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto. Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva”.

Parole forti che hanno commosso il pubblico. In tanti hanno chiesto a Caterina di restare al timone di Vieni da Me e hanno espresso, soprattutto in Rete, la loro tristezza per la decisione della presentatrice. Anche poco dopo l’ultima puntata del programma, la Balivo è apparsa molto triste, ma ferma nelle su decisioni. In tanti si sono chiesti a cosa fosse dovuta la sua scelta e su Instagram, replicando ai tanti commenti dei follower, la conduttrice ha fornito più di una risposta.

“Le scelte non si fanno in base al futuro ma solo in base alla propria pancia -, ha spiegato, facendo intendere che l’addio a Vieni da Me non sia stato calcolato da tempo – […] Ora sono in porto, poi si vedrà”. Per ora dunque non sembrano esserci dei progetti alternativi allo show pomeridiano, anche se si era parlato di uno spazio per Caterina nella domenica pomeriggio, subito dopo Mara Venier e la sua Domenica In. “Perché come ho detto la nave in porto c’è, ora vorrei prenderne un’altra”, ha chiarito lei.

Insomma: la decisione, seppur sofferta, della Balivo, sarebbe legata alla volontà di migliorare la propria carriera e fare nuove esperienze. “Non è una decisione della Rai, ma personale di Caterina – ha commentato un utente -. Si chiama crescita professionale, è arrivato il momento per lei di cambiare fascia oraria. Rimane in Rai e sicuramente la vedremo la domenica”. Immediata la replica della conduttrice, che ha confermato le parole del follower. “Hai centrato in pieno su quasi tutto”, ha detto.

Appena due anni fa la presentatrice aveva abbandonato Detto Fatto, sua trasmissione cult oggi condotta da Bianca Guaccero, per affrontare la nuova avventura di Vieni Da Me. Per farlo si era trasferita a Roma con tutta la famiglia: il marito Guido Maria Brera, i figli Guido Alberto e Cora. Una sfida difficile superata a pieni voti da Caterina, che ora è pronta a viverne una inedita.