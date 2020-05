Vieni da Me, Caterina Balivo commenta l’addio su Instagram. E la suocera è già una star

editato in: da

Caterina Balivo commenta su Instagram l’addio a Vieni da Me, visibilmente commossa e provata dalla sua scelta, ma sempre positiva. Dopo settimane di indiscrezioni, la conduttrice ha confermato la volontà di lasciare la trasmissione, una decisione presa, come ha spiegato lei stessa, per iniziare nuove avventure, probabilmente in una fascia oraria che non sarà quella del pomeriggio.

L’annuncio dell’addio a Vieni da Me è arrivato nel corso dell’ultima puntata dello show. Caterina, con il suo abito a pois e il sorriso, ha svelato la scelta di lasciare il timone della trasmissione. Coraggiosa e sempre in cerca di nuove sfide, due anni fa la Balivo aveva abbandonato Detto Fatto, programma che aveva portato al successo (e che oggi conduce Bianca Guaccero), per condurre il talk pomeridiano. Gli inizi non sono stati semplici, ma lei non ha mai mollato, anche grazie all’affetto del pubblico. Lo stesso che in queste ore l’ha travolta, dopo averla vista commuoversi in tv mentre annunciava la fine del suo percorso a Vieni Da Me.

“La mia ultima puntata di Vieni da Me – ha scritto Caterina su Instagram, postando il video in cui saluta i telespettatori -. Per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. Grazie a tutti, vi voglio bene”. Poco dopo la conduttrice ha pubblicato nelle Stories un video in cui, con indosso un impermeabile per proteggersi dalla pioggia di Roma, ringrazia tutti. “Si torna a casa, grazie veramente a tutti – dice nella clip -. Mi avete scritto in tanti, sia in privato sia sui social. Vi voglio bene e adesso vado a casa”. La sua espressione è sorridente, ma traspare anche la tristezza per un capitolo televisivo che si conclude. A consolarla i figli Cora e Guido Alberto, per cui ha organizzato una festa a casa. “Ci vediamo fra qualche giorno”, ha concluso la presentatrice.

Per ora il futuro dello show non è chiaro, nè sono stati svelati i progetti della 40enne. Secondo alcune indiscrezioni a Vieni da Me potrebbe arrivare Francesca Fialdini, pronta a lasciare lo spazio della domenica alla collega. E mentre la Balivo si consola con la famiglia, la suocera è già diventata una star. I fan di Caterina infatti hanno gradito molto l’irruzione della madre di Guido Maria Brera nel corso dell’ultima puntata di Vieni da Me. “Non mi piacciono questi saluti, sei brava – ha detto la signora Mirella, intervenuta in collegamento -. Hai intervistato dei giganti come Pippo Baudo e Renzo Arbore. Ci hai tenuto compagnia […] È facile intervistare i giganti, ma tu hai reso piacevoli anche certe interviste che ti hanno rifilato”. Le parole della suocera hanno fatto ridere la presentatrice che ha glissato: “Mi dicono che dobbiamo chiudere – ha detto -. La signora Mirella in diretta è pericolosa”.