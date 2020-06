Verissimo, Walter Nudo regala un inno alla vita. E la Toffanin riunisce il cast di Beautiful

editato in: da

Il sabato in compagnia di Verissimo è sempre carico di emozioni: la conduttrice, Silvia Toffanin, è riuscita infatti ad approntare uno show che mixa approfondimento e intrattenimento nonostante il periodo di confinamento sociale. C’è riuscita, precisamente, creando il format Le Storie, che coniuga le interviste in studio più belle della passata edizione a videomessaggi attuali dei vip.

La puntata si è aperta con una canzone di Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa, romantica e significativa: negli ultimi mesi il momento musicale è diventato essenziale per trasmettere ai telespettatori emozioni positive e rassicuranti.

Dopodiché, sono iniziate le interviste storiche: la prima è stata quella a Melissa Satta, che è per altro intervenuta con un videomessaggio con il quale ha spiegato di essere diventata un punto di riferimento, sui social, per tante ragazze che avevano bisogno di passare il tempo facendo sport durante l’emergenza sanitaria.

Poi, spazio a Toto Cotugno, Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Tra i videomessaggi, invece, ha brillato quello di Walter Nudo. L’attore, che nel 2019 è stato colpito da una doppia ischemia, ha voluto regalare al pubblico di Verissimo un piccolp inno alla vita, partendo dal fatto che ha da poco compiuto 50 anni:

Ciao Ilary, ciao Verissimo. Mezzo secolo… uao. Per me è un traguardo emozionante, perché mi sono guardato allo specchio e ho pensato: sono ancora qua. Sì, siamo ancora qui. Perché ogni giorno che ci svegliamo da questa parte della terra siamo fortunati. Vivere è una fortuna.

L’attore sta attraversando un momento di riscoperta: ha infatti deciso di ritirarsi dalla tv per avere a disposizione del tempo prezioso per crescere, per riscoprirsi. Ma non è tutto qui. Nudo ha anche deciso di aiutare le persone che attraversano momenti difficili:

Lo sapete, mi sono ritirato dalla televisione italiana. Ora voglio essere in grado di aiutare le persone. Quello che ho vissuto è tanto, e ora voglio che sia qualcosa da mettere sul tavolo in modo che ognuno possa prendere. Ho fatto la meditazione guidata, che mi ha salvato. E anche se non sono un life coach, voglio provare a ispirare chi mi segue.

Verissimo – Le Storie non si è, però, concluso qui: Silvia Toffanin ha infatti pensato di celebrare i 30 anni della soap opera Beautiful, amatissima dal pubblico italiano. Per farlo ha riunito in videochiamata quattro protagonisti storici: Brooke (Katherine Kelly Lang), Eric (John Mc Cook) , Ridge (Ronn Moss) e Stephanie (Susan Flannery).

I quattro attori sono apparsi insieme per la prima volta dopo moltissimi anni, dando vita a un vero e proprio momento storico che è iniziato con un omaggio all’Italia: il cast ha voluto ringraziare medici, paramedici e persone che sono state impegnate in prima linea durante l’emergenza sanitaria.

Poi, hanno ripercorso la loro storia rievocando alcune scene iconiche della soap opera e parlando dei loro rapporti fuori dal set. Infine, hanno ringraziato il Belpaese per l’affetto dimostrato.