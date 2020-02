Verissimo, Toffanin sotto accusa. Ed Elettra Lamborghini fa una gaffe

editato in: da

L’ultima puntata di Verissimo è stata piuttosto movimentata, complice una gaffe di Elettra Lamborghini e una polemica che ha coinvolto Silvia Toffanin, riguardo Serena Enardu e Pago. Cosa è successo? Fra gli ospiti in studio la conduttrice ha accolto anche l’ex tronista di Uomini e Donne per parlare della sua love story con il cantante.

La coppia, come è ormai noto, si è separata a causa di Temptation Island Vip, dove Serena si è avvicinata al single Alessandro ed è tornata più unita che mai al GF Vip. La prima ad abbandonare la trasmissione è stata la Enardu che, mentre Pago era ancora nel bunker di Cinecittà e in nomination, ha registrato un’intervista con Silvia Toffanin.

Nel corso della chiacchierata la presentatrice ha chiesto a Serena come fosse andata la prima notte con Pago e lei ha risposto con un sorriso. Un gesto che ha scatenato accese polemiche. “Come facevano a saperlo se Verissimo è stato registrato giovedì e Pago è uscito venerdì?”, si sono chiesti numerosi utenti. La risposta è arrivata proprio dalla produzione di Verissimo che ha replicato: “Durante la puntata di Verissimo abbiamo letto alcuni tweet che chiedevano come facessimo a sapere che Pago sarebbe stato eliminato dalla casa di Grande Fratello Vip venerdì sera, pur avendo registrato l’intervista giovedì. La soluzione è molto semplice: abbiamo chiesto a Serena di fare una considerazione se fosse uscito Pago e una considerazione se fosse uscita Licia. È andata in onda quella che prevedeva l’uscita di Pago”.

Nell’ultima puntata dello show non sono mancate nemmeno le gaffe. La più divertente è stata quella di Elettra Lamborghini che si raccontata dopo Sanremo 2020, parlando anche delle nozze con Afrojack. La cantante si è esibita nello studio di Verissimo, sulle note della sua canzone di successo, ma ha commesso un errore. Mentre cantava la strofa “faccio casino lo stesso, ma non bevo vino, ridi cretino”, ha indicato senza volerlo un signore del pubblico che è rimasto basito. Il video della performance e l’espressione dell’uomo hanno divertito molto i fan, tanto che la gaffe è già diventata un meme.