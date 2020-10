Verissimo: Silvia Toffanin trionfa con Alena Seredova e Antonella Elia fa una gaffe

editato in: da

La stagione televisiva è iniziata nel migliore dei modi per Silvia Toffanin che è tornata in onda con Verissimo dimostrando, ancora una volta, la forza del suo programma. Lo show non ha deluso le aspettative dei telespettatori, raccontando le storie di grandi personaggi dello spettacolo. Nel suo salotto la conduttrice ha ospitato Renato Zero, ma anche Giuliana De Sio, reduce dalla battaglia contro il Coronavirus, e Alena Seredova, che ha raccontato la nuova vita da mamma di Vivienne Charlotte accanto al compagno Alessandro Nasi.

Il pubblico apprezza lo stile di Silvia, sempre pacata, mai sopra le righe, ma in grado di fare le domande giuste. Da tempo ormai la conduttrice è diventata il centro stesso del programma e a premiarla sono gli ottimi ascolti. Fra gli ospiti più divertenti dell’ultima puntata Antonella Elia che, forte della sua spontaneità, si è resa protagonista di una gaffe sulla conduttrice. L’opinionista del GF Vip ha parlato del rapporto con Pietro Delle Piane dopo la crisi vissuta a Temptation Island Vip.

I due si erano lasciati al falò finale a causa di alcune frasi dell’attore, oggi Pietro sta cercando di riconquistare la Elia. “L’ho perdonato, ma per ora rimane in punizione – ha confessato lei a Silvia Toffanin -: le sue parole mi hanno fatto soffrire, hanno mancato di rispetto a me e a tutte le donne, quindi sto valutando. Lo amo e so che lui mi ama. Si sbaglia, si cambia, quindi vedremo”.

Antonella ha parlato anche di matrimonio e maternità: “C’è stato un momento in cui ero pronta a diventare madre, avevo 39 anni – ha rivelato -, ma poi il deficiente con con cui stavo si è storto e mi ha lasciato. Quindi il sogno l’ho messo da parte e non è facile incontrare la persona giusta con cui fare un figlio. Non lo farei mai un bambino da sola. Avevo bisogno di un compagno che accudisse me e il mio bambino”.

Parlando di nozze la Elia ha aggiunto: “Beh, tu Silvia sei sposata da tanto…”, riferendosi al legame con Pier Silvio Berlusconi da cui ha avuto due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. La conduttrice è apparsa divertita dalla gaffe dell’ospite e ha replicato: “No, non sono sposata…E ho anche due figli”. Antonella è quindi scoppiata a ridere, imbarazzata: “Ah brava, è giusto vivere nel peccato”.