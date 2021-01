Verissimo: Sabrina Salerno e Andrea Bocelli ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Sabrina Salerno e Andrea Bocelli sono gli ospiti di Verissimo. La showgirl e il tenore hanno scelto di raccontarsi nello studio di Silvia Toffanin, fra momenti emozionanti e rivelazioni. Grande protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, dove è tornata a cantare Boys, canzone-tormentone che l’ha consacrata a stella musica, Sabrina ha raccontato il furto d’identità subito nelle ultime settimane.

La Salerno ha spiegato di essere stata vittima di alcuni criminali sul social network. Una vicenda che ha coinvolto anche il figlio Luca Maria, nato nel 2004 e frutto dell’amore per Enrico Monti, l’imprenditore che ha sposato nel 2006 e di cui è ancora molto innamorata.

Spazio anche ad Andrea Bocelli, pronto a raccontarsi a Verissimo fra musica e vicende private, in una lunga intervista concessa a Silvia Toffanin. Il pubblico potrà poi scoprire cosa è accaduto a Nek, operato d’urgenza lo scorso novembre dopo un brutto incidente subito alla mano. Il cantante ripercorrerà quei momenti difficili, segnati dal sostegno della moglie Patrizia Vacondio e delle figlie che non l’hanno mai lasciato solo.

Reduce dal GF Vip e sempre sulla cresta dell’onda, Elisabetta Gregoraci tornerà nello studio di Verissimo con un ospite speciale: la sorella Marzia. Le due donne sono molto legati e hanno affrontato insieme il dolore per la morte della loro amatissima mamma. L’incontro con Silvia Toffanin sarà anche l’occasione per parlare del rapporto della showgirl calabrese con Flavio Briatore. Dopo l’addio al reality condotto da Alfonso Signorini, Elisabetta si è concessa una vacanza a Dubai con il figlio Nathan Falco e l’ex marito, mostrando una forte intesa con l’imprenditore.

A Verissimo anche l’attrice Matilde Gioli, protagonista di Doc – Nelle tue mani, con Luca Argentero, e Patrizia Mirigliani. La donna dietro il successo di Miss Italia, parlerà della lotta che combatte da anni contro la tossicodipendenza di suo figlio Nicola. Qualche tempo fa Patrizia aveva raccontato con coraggio di averlo denunciato per salvarlo dalla droga.

“Ho denunciato mio figlio per salvarlo, è il più grande dolore della mia vita ma non avevo scelta – aveva spiegato -. Sono dodici anni della mia vita che combatto. Nicola soffre di dipendenze, l’ho portato in sette comunità. Se sono arrivata al punto di denunciare mio figlio, è perché sono distrutta”.