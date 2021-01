Verissimo: Raoul Bova, Manila Nazzaro e gli altri ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

L’anno inizia alla grande con una nuova puntata di Verissimo, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio. Per il primo appuntamento del 2021, la conduttrice avrà in studio molti ospiti interessanti che si racconteranno a tutto tondo.

Silvia Toffanin torna in scena sabato 9 gennaio alle ore 16:00 su Canale 5, con tantissimi personaggi tra i più amati del mondo dello spettacolo. Come Raoul Bova, talentuoso attore e sex symbol italiano: se qualche mese fa, proprio nel salottino di Verissimo, si era concesso ad una rara intervista di coppia assieme a Rocio Munoz Morales, questa volta tornerà in trasmissione da solo per parlare del suo ultimo lavoro. Sarà infatti protagonista della nuova fiction Mediaset intitolata Made in Italy, nella quale interpreta un giovane Giorgio Armani.

Dopo la breve esperienza al GF Vip, arriverà in studio anche Cristiano Malgioglio. Con la sua travolgente simpatia, racconterà sicuramente qualche divertente aneddoto su ciò che è accaduto tra le mura della Casa più spiata d’Italia, dove è rimasto solo per pochi giorni. Sarà poi il turno di una coppia inossidabile, quella composta dalla giornalista Barbara Palombelli e suo marito Francesco Rutelli, che raramente si mostrano in televisione insieme. Potrebbe essere l’occasione per conoscere il segreto del loro amore, che li ha portati a vivere insieme da ben 40 anni.

Jasmine Carrisi varcherà per la prima volta la soglia dello studio di Verissimo: la bellissima – e giovanissima – figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si racconterà a cuore aperto, concentrandosi poi sulla sua recente esperienza come giurata a The Voice Senior, accanto al papà. Mentre invece Francesco Monte, ormai da tempo lontano dal gossip, parlerà della sua nuova vita. Dopo tantissime esperienze in televisione (tra Uomini e Donne, il Grande Fratello Vip, l’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show), ora è pronto a dedicarsi solamente alla musica.

Infine, la Toffanin accoglierà nel suo salottino la splendida Manila Nazzaro. Nei mesi scorsi è stata protagonista, assieme al compagno Lorenzo Amoruso, di Temptation Island. Da quel percorso sono usciti più innamorati che mai, ma hanno poi vissuto momenti drammatici: in un post su Instagram, l’ex Miss Italia ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo e di aver così perso il bimbo che la coppia stava aspettando.