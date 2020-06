Verissimo, Paola Di Benedetto smentisce la gravidanza: i progetti con Federico

editato in: da

Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno smentito i rumours che li volevano presto genitori: con un videomessaggio andato in onda durante Verissimo – Le Storie, l’influencer e il cantante facente parte del duo Benji & Fede hanno raccontato come è stato ritrovarsi dopo i tanti mesi lontani.

Paola e Federico si sono ricongiunti a Modena (nella casa di lui) per salutare tutto il pubblico e la conduttrice Silvia Toffanin. Nella clip, i due ragazzi hanno approfittato per rispondere ad alcune delle domande che sono state spesso poste sui loro social. Una di queste riguarda la loro lontananza prolungata dovuta alla permanenza di lei nella Casa del GF Vip e alla conseguente emergenza sanitaria che ha interessato il paese.

A tal proposito, la bella Paola ha commentato:

Quando ci siamo ritrovati, è stato molto più bello di quello che ci aspettavamo.

La felicità di essersi ricongiunti per i due è stata davvero grande, tanto che la giovane coppia sembrerebbe aver deciso di cercare casa insieme. I ragazzi, infatti, sono stati paparazzati a Milano e, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero pronti alla convivenza. Federico non ha né confermato né smentito la notizia a Verissimo ma, con un sorriso a 32 denti, ha dichiarato: “Novità ci saranno perché il rapporto sta prendendo sempre più piede.”

Dopo essere stati avvistati a Milano, in molti si sono chiesti se ci fosse una gravidanza dietro la ricerca di un luogo tutto loro, ma Paola ha prontamente smentito il gossip:

La verità è che a noi piace molto vivere alla giornata, non ci piace programmare troppo. Indubbiamente qualche novità ci aspetta, ma quello che vi possiamo dire è che al momento non è in arrivo nessun “Baby Rossi”. Non è ancora arrivato il momento, ma per qualsiasi cambiamento sarete sicuramente aggiornati, sopratutto tu, Silvia.

La bella ex madre natura di Ciao Darwin ha lanciato così una promessa alla conduttrice di Verissimo e ai fan che seguono la trasmissione, gli stessi che sono stati di supporto anche quando Paola e Federico hanno avuto una crisi. I due si erano allontanati per un presunto flirt che il cantante avrebbe avuto con Emma Muscat, ex allieva del talent Amici.

Paola e Federico si sono riavvicinati dopo diversi tentativi da parte di lui, facendo di nuovo sognare tutti ad occhi aperti. Da quel momento sono inseparabili e Federico ha dimostrato di amare e rispettare moltissimo Paola, non perdendo mai occasione per difenderla pubblicamente: prima, durante e dopo il percorso dell’influencer nella Casa più spiata d’Italia.