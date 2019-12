Verissimo, Federica Panicucci e Bacini da Silvia Toffanin

editato in: da

Silvia Toffanin è pronta a regalare al suo pubblico una straordinaria puntata pre natalizia di Verissimo. L’appuntamento è previsto per domani 21 dicembre a partire dalle 16.00. Sono diversi gli ospiti che sarà possibile ammirare nello studio del programma Mediaset.

Tra questi spiccano senza dubbio Federica Panicucci e Marco Bacini. I due, legati ormai da diversi anni (si sono conosciuti in occasione di un progetto lavorativo comune), hanno affrontato la loro prima intervista di coppia che, come già detto, andrà in onda domani pomeriggio.

La padrona di casa di Mattino Cinque, che condurrà Natale in Vaticano, ha iniziato la storia con Marco Bacini dopo la fine dell’amore con Mario Fargetta, padre di Sofia e Mattia e suo compagno per circa 20 anni. Il loro rapporto si è concluso nel 2015 e oggi la conduttrice Mediaset, classe 1967, è felice accanto all’imprenditore milanese (Bacini è proprietario di un brand di abbigliamento).

Tornando agli altri ospiti di domani ricordiamo che ci saranno, in esclusiva, gli opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello VIP, ossia Pupo e Wanda Nara. Nello studio di Verissimo arriverà pure Rita Rusic, il primo nome ufficiale tra quelli dei concorrenti del reality.

La puntata di domani è davvero ricca di ospiti stellari! Nel salotto del rotocalco televisivo Mediaset sarà presente infatti l’attore toscano Paolo Ruffini, che racconterà la sua verità sulla rottura con Diana Del Bufalo (è stata lei, dopo diverse settimane di rumors, a ufficializzare domenica scorsa con un post Instagram la fine della relazione).

Proseguendo con l’elenco degli ospiti della puntata di domani di Verissimo è impossibile non parlare di Alessandra Amoroso. La cantante salentina è prossima a un importante appuntamento. Il 23 dicembre su Italia 1 andrà infatti in onda un vero e proprio “Amoroso Day”.

La voce di successi come Comunque Andare presenterà infatti la programmazione del canale e sarà ovviamente protagonista della giornata con alcuni video delle sue canzoni, il tutto per celebrare il decennale di una carriera iniziata alla corte di Maria De Filippi.

Nel corso della puntata di domani di Verissimo sarà possibile vedere anche l’intervista ad Aida Jespica, che ha parlato del momento di forte dolore che sta vivendo a causa della lontananza forzata dal figlio Aaron, che vive con il padre negli USA.