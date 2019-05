Verissimo, Pamela Prati conferma il matrimonio e minaccia querela

editato in: da

Pamela Prati rompe il silenzio e per la prima volta racconta la sua verità sul matrimonio con Marco Caltagirone, minacciando querela contro chi mette in dubbio la sua sincerità.

Da qualche giorno non si parla d’altro che delle nozze della showgirl sarda, che aveva annunciato in numerosi talk televisivi di essersi innamorata a 60 anni di un noto imprenditore, con cui ha preso in affitto due bambini: Sebastian e Rebecca.

Dopo interviste e copertine, qualcuno ha iniziato a mettere in dubbio la veridicità delle nozze. A scatenare i gossip è soprattutto l’assenza di Mark Caltagirone, uomo del mistero che nessuno ha mai incontrato e di cui non si conosce il volto. L’uomo sarebbe il presidente di una società che costruisce infrastrutture in tutto il mondo, ma del suo lavoro non c’è traccia.

A Live – Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le agenti della Prati, hanno difeso la showgirl, affermando che il matrimonio ci sarà e che Mark svelerà il suo volto nel corso di un’esclusiva di Verissimo. In seguito alle accuse e ai gossip sul suo conto, la showgirl sarda aveva avuto un malore, confermato anche dalle sue amiche sulle pagine di Oggi.

“Il matrimonio ci sarà a maggio – ha detto la Prati a Silvia Toffanin – Sarà un matrimonio religioso, mi sposerò davanti a Dio perché sono molto cattolica”.

L’ex star del Bagaglino ha poi spiegato perché non ha mai mostrato il volto del suo futuro sposo: “Marco Caltagirone, non si chiama Mark, ha 54 anni, è riservatissimo e timido – ha raccontato -. Noi abbiamo scelto di mostrarci insieme solo a Verissimo, il giorno del matrimonio. Confermo che solo Verissimo entrerà al nostro matrimonio con le sue telecamere e lì finalmente conoscerete l’altra mia metà”.

“Perché avrei dovuto inventare una cosa del genere? – ha detto difendendosi dagli attacchi -. Basta devono smetterla, davvero. Ci sono in Italia problemi molto più grandi e invece parlano di me. Dicono addirittura che sono stata stregata dalle mie due agenti, che l’ho fatto per soldi o per tornare in auge. Purtroppo – ha concluso – certe persone gioiscono più della tua infelicità che della tua gioia. Ci stanno rovinando questo bel momento”.

“Non c’è persona più vera di me – ha ribadito Pamela Prati -. Le persone vere a volte non vengono capite. Mi hanno deluso questi finti amici che dicono nelle trasmissioni che mi vogliono bene e poi nessuno che mi ha mandato un messaggio chiedendomi come sto. Dopo tutto quello che è successo dovrò rivedere la lista degli invitati”.

La showgirl ha confidato a Verissimo di essersi rivolta ad un avvocato: “Io ho querelato tutti – ha spiegato -. Mi sono rivolta ad un avvocato notissimo perché sono situazioni in cui bisogna intervenire legalmente”. Si è poi rifiutata di aggiungere altro riguardo i figli: “Dei bambini non voglio parlare, perché ho paura che tutto ritorni contro di me”.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Pamela Prati ne ha approfittato anche per rispondere a Mara Venier, che qualche giorno fa aveva lanciato una frecciatina alla showgirl.

“La Prati mi ha invitata ed è sparita – aveva detto durante Domenica In -. Mi ha tirato una sòla, ho già comprato il vestito ed il cappello. Mi aveva detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspetta’!”.

“Mara Venier non è stata molto carina – ha replicato la Prati – Sono rimasta male per le sue parole”.