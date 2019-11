Verissimo: Simona Ventura, Daniele Bossari e gli altri ospiti di Silvia Toffanin

editato in: da

Sabato 30 novembre torna Verissimo. A partire dalle 16.00, davanti alla padrona di casa Silvia Toffanin arriveranno diversi ospiti VIP. Tra questi è possibile ricordare Simona Ventura e Giovanni Terzi, che parleranno della loro storia d’amore. La conduttrice e il giornalista ed ex assessore della giunta comunale milanese, coppia ufficiale da meno di un anno, potrebbero andare all’altare nel 2020.

Nello studio della Toffanin si è confessato anche Daniele Bossari. Nel pomeriggio di domani sarà possibile ascoltare la toccante intervista dedicata alla sua lotta contro la depressione, un male che ha messo a forte rischio la sua storia con Filippa Lagerback e che lo ha portato a un passo dal compiere un gesto estremo.

Oggi la situazione è per fortuna molto diversa. Il conduttore ha infatti ripreso in mano la sua vita grazie al supporto di uno psicologo e soprattutto della moglie e della figlia sedicenne Stella. L’ex vincitore del Grande Fratello VIP ha deciso di raccontare il suo percorso di rinascita nel libro La Faccia Nascosta della Luce, in libreria per i tipi di Mondadori.

Nel corso della puntata di Verissimo che andrà in onda domani si parlerà anche di uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi anni. Silvia Toffanin ha infatti intervistato Serena Autieri e Serena Rossi, le inconfondibili doppiatrici di Elsa e Anna di Frozen. Le loro voci in questi giorni hanno ripreso a far sognare migliaia di giovani spettatori nel sequel Frozen II.

I telespettatori potranno vedere anche l’intervista a Francesco Scianna, co-protagonista, assieme a Vittoria Puccini, de Il Processo. Questo legal thriller, trasmesso in prima serata su Canale 5 a partire dal 29 novembre, vede Scianna – che è diventato famoso grazie al ruolo del protagonista maschile in Baaria di Giuseppe Tornatore – vestire i panni dell’avvocato Ruggero Barone. La Puccini è invece il volto della pm Elena Guerra, decisa a trovare il colpevole del brutale omicidio di un’adolescente.

Da non dimenticare è poi la presenza di Lucrezia Lante Della Rovere e Luca Barbareschi, coppia nella vita per ben 7 anni e in questo periodo assieme a teatro nello spettacolo Il Cielo Sopra il Letto. Degna di nota è infine l’intervista a Benji e Fede, nello studio di Silvia Toffanin per rispondere alle domande sulla loro ultima fatica discografica, l’album Good Vibes.