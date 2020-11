Verissimo, la nuova vita di Manuela Arcuri e la verità sul rapporto con Gabriel Garko

editato in: da

Come ogni sabato pomeriggio è tornato puntuale l’appuntamento con Verissimo: il programma condotto da Silvia Toffanin anche questa volta ha regalato tantissime emozioni. La conduttrice ha accolto nel suo salotto Manuela Arcuri, che ha raccontato la sua nuova vita lontano dalla tv e soprattutto la sua verità sul rapporto con Gabriel Garko.

Da qualche anno la Arcuri si è allontanata dal mondo della tv e del cinema per trascorrere più tempo con il figlio e il compagno. L’attrice infatti ha parlato della sua storia d’amore decennale con Giovanni Di Gianfrancesco, che le ha fatto ritrovare il sorriso e la serenità dopo la fine della relazione con il calciatore Francesco Coco.

La Arcuri con lui ha costruito una bellissima famiglia, completata dalla nascita, nel 2016, del loro piccolo Mattia: “Mi ha riempito la vita, me l’ha stravolta e mi ha dato tantissimo amore. Non riuscirei a immaginare la mia vita senza di lui”.

L’attrice poi ha confessato di amare Giovanni perché ha sempre dimostrato poco interesse per il suo personaggio pubblico, sostenendo sempre Manuela. “Dopo dieci anni tra noi c’è ancora molta complicità, c’è grande rispetto e soprattutto c’è molta libertà nel nostro rapporto. Penso che sia proprio questo il nostro segreto”.

Impossibile poi non parlare della relazione con Gabriel Garko, soprattutto alla luce del suo coming out, proprio ai microfoni di Verissimo qualche settimana fa. La Arcuri ha voluto raccontare a Silvia Toffanin la sua verità sul rapporto con il collega, al quale è stata legata qualche anno fa:

Forse sono caduta anche io nella rete di qualcosa organizzato a tavolino? La nostra storia è durata poco ma per me è stata vera. Adesso sentendo le sue dichiarazioni forse sono stata una vittima anche io, io ho creduto in lui, nelle sue parole, in quello che mi diceva.

L’attrice, incalzata dalla padrona di casa, ha confermato che tra i due c’era una relazione vera, anche se durata solo qualche mese, nata poco prima di girare la serie L’onore e il rispetto, che li ha visti protagonisti:

Non posso dire che la nostra storia fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, è vero, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera.

Manuela poi non ha escluso che Garko abbia finto anche con lei. Ha ammesso che negli ultimi i dubbi hanno affollato la sua mente, soprattutto dopo le sue ultime confessioni: