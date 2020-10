Verissimo: Michelle Hunziker, Francesco Renga e gli altri ospiti della puntata

editato in: da

Appuntamento ricco di sorprese per il pubblico di Verissimo, il salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. La puntata di sabato 31 ottobre sarà particolarmente emozionante non solo per gli ospiti, ma anche per il recente lutto della Toffanin, la quale ha detto addio alla mamma Gemma Parison appena due giorni fa. La redazione del programma ha espresso tutto il sostegno e l’affetto alla conduttrice sui social.

Dopo la scorsa puntata ricca di emozioni con la coppia di attori Raoul Bova e Rocío Muñoz, Silvia Toffanin accoglierà, come di consueto, numerosi ospiti, tra cui un volto molto amato a casa Mediaset, Michelle Hunziker e il cantante Francesco Renga, entrambi protagonisti della nuova edizione di All Together Now. La conduttrice svizzera guiderà il timone del game show affiancata da J-Ax, mentre Renga sarà uno dei membri della giuria musicale. Non è la prima volta che il cantante bresciano mette a disposizione le sue competenze musicali per giudicare dei nuovi talenti: Renga, infatti, ha già ricoperto il ruolo di giudice nel 2018 in The Voice. A supportarlo, questa volta, ci saranno altre due grandi voci del panorama musicale italiano: Rita Pavone e Anna Tatangelo.

La Toffanin, da perfetta padrona di casa qual è, oltre a svelarci qualche retroscena di All Together now, in onda dal 4 novembre su Canale 5, ci parlerà del feeling instauratosi tra Michelle e Francesco. Entrambi hanno rilasciato dichiarazioni ricche di ammirazione nei confronti l’uno dell’altro sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Michelle, lusingata dai teneri complimenti del cantante che l’ha definita “il suo tipo ideale di donna”, ricambia esprimendogli la sua stima e la sua simpatia:

Francesco Renga è stato per me una rivelazione, si è dimostrato di una ironia pazzesca, è un bresciano doc e fa morire dal ridere. Si divertiva così tanto che anche dopo aver finito le prove restava in studio a cantare col “muro”. Io: “Francesco, hai finito?”. E lui: “No, voglio continuare a cantare, si sta troppo bene!

Il pubblico femminile apprezzerà l’altro ospite della puntata, ovvero, l’affascinante attore Giulio Berruti, attuale compagno di Maria Elena Boschi. L’attore trentacinquenne, deve la sua popolarità al personaggio del Marchese interpretato nella fiction La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa; attualmente è al centro del gossip per la sua relazione sentimentale con la deputata di Italia Viva. Chissà se la Toffanin riuscirà ad estorcergli qualche inedita rivelazione sulla sua chiaccherata storia amorosa, oltre che sulla sua carriera.

Si parlerà ancora di musica con l’ultimo ospite della Toffanin, Marco Masini. Il cantautore fiorentino ha recentemente presentato il suo nuovo progetto discografico, una raccolta dei suoi successi reinterpretati da grandi nomi della musica italiana, tra cui Giuliano Sangiorgi ed Eros Ramazzotti. Masini ha celebrato i suoi trent’anni di carriera con questo nuovo lavoro e un singolo uscito il 9 ottobre dal titolo La Parte Chiara.