Verissimo, Melissa Satta: “La fine del matrimonio fu un fallimento”

Melissa Satta rompe il silenzio e per la prima volta racconta ai microfoni di Verissimo il ritorno di fiamma con Kevin Prince Boteng e il dolore per la fine del matrimonio. La modella e il calciatore si sono sposati nel 2016 e sembravano molto felici insieme al piccolo Maddox, poi l’addio, arrivato all’improvviso.

Un allontanamento che ha fatto soffrire molto la Satta che ha cercato in ogni modo di proteggere il suo bambino dai gossip. Oggi la coppia è tornata insieme e sogna di allargare la famiglia, dopo aver risolto i problemi che li avevano tenuti lontani Melissa e Kevin sono pronti a ripartire da zero.

“Un momento di distacco può servire per riordinare le idee – ha confessato la Satta a Silvia Toffanin -. La cosa importante è risolvere il problema e capire se si può andare avanti. La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento – ha svelato l’ex velina di Striscia la Notizia -. È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio. I giovani di oggi – ha concluso – devono riflettere sull’importanza di tenere unita la famiglia. Stare insieme è un sacrificio e un compromesso”.

La showgirl non ha spiegato cosa sia accaduto fra lei e Kevin, ma alla base della rottura ci sarebbero alcune incomprensioni e i continui spostamenti del calciatore a causa del suo lavoro. “Io per Kevin ho fatto molti sacrifici – ha raccontato -. Ci siamo trasferiti in Germania per il suo lavoro e lì abbiamo avuto nostro figlio. Ero completamente sola. L’amore verso la famiglia mi ha permesso di andare avanti”.

Melissa ha poi criticato i pettegolezzi su presunti nuovi flirt nel periodo in cui è stata separata dal marito: “Ho provato ad essere il più riservata possibile – ha rivelato -, cercavo di stare attenta con chi uscivo e dove andavo. Ho trovato infelice associare una relazione ad una persona che sta vivendo un momento difficile. Io rispetto sempre il lavoro dei paparazzi, ma fare delle insinuazioni è un gioco che non mi piace. Speculare su questo non è mai bello”.

Infine la modella ha svelato il desiderio di allargare la famiglia: “Oggi sono felice e serena – ha detto a Verissimo -. Un altro figlio ci sarà, vorrei che Maddox avesse un fratellino, ma con calma, c’è tempo”.