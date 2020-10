Verissimo, Matilde Brandi sogna il matrimonio e si commuove ricordando il papà

editato in: da

È stata un’intervista davvero spumeggiante, quella che Matilde Brandi ha rilasciato ai microfoni di Verissimo. Tra momenti di grande commozione e qualche risata sull’onda dei filmati che hanno ripercorso la sua storia nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl si è raccontata a tutto tondo.

Nel salottino di Silvia Toffanin, pochi giorni dopo la fine della sua esperienza al GF Vip, la splendida Matilde Brandi ci ha regalato bellissime emozioni. Proprio ripensando alle lunghe settimane trascorse all’interno della Casa più spiata d’Italia, la ballerina ha rivelato: “Io sono così, nel bene e nel male. È uscita la Matilde vera. Questa è stata e resterà una delle emozioni più forti della mia vita. Là dentro mi sono accadute tante belle cose”.

Le sue sfuriate, i litigi che ha avuto con Maria Teresa Ruta e con Stefania Orlando hanno segnato il suo cammino nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ma la Brandi è molto di più. Ai microfoni di Verissimo, ha parlato del rapporto che aveva con i suoi genitori, mamma Giuseppina e papà Pietro, i quali le hanno insegnato i valori della famiglia. Matilde ha sofferto molto per la malattia di sua madre, colpita da Alzheimer, e quando lei è morta il marito si è lasciato andare, per poi spegnersi poco dopo, distrutto dal dolore.

Nel ricordare alcuni dei momenti più strazianti che ha vissuto negli ultimi anni, Matilde Brandi non ha potuto trattenere le lacrime. La sera prima di essere eliminata dal GF Vip, la showgirl ha sognato la mamma: “Lei era già anziana però stava bene. Le sono andata incontro e l’ho abbracciata, lei è morta tra le mie braccia. Chissà che mi voleva dire con quel sogno, forse che dovevo andare, tornare a casa dalle mie bambine”.

Parlando di suo padre, invece, ha rivelato: “Era un uomo onesto, mi ha sempre detto di andare a testa alta e di non aver paura di niente”. Davanti a queste parole, anche Silvia Toffanin ha fatto fatica a trattenere l’emozione, tanto da aver portato avanti l’intervista con gli occhi lucidi e la voce rotta dalla commozione. Matilde Brandi ha rivelato come i suoi genitori le abbiano insegnato il rispetto per la famiglia: “Non si può mollare al primo ostacolo, perché i figli dovrebbero crescere insieme al padre e alla madre”.

Vista l’occasione, la Toffanin ha chiesto a Matilde di parlare della sua famiglia e del rapporto con il suo compagno, Marco Costantini. Le parole della Brandi hanno suscitato il timore dei fan: “Non ho una famiglia perfetta, perché una famiglia perfetta non esiste, però lotto ogni giorno per restare uniti”. Crisi in vista con il suo fidanzato? “Marco ha il suo modo di amarmi, anche se non lo manifesta in maniera spettacolare. C’è sempre in ogni momento, e questo mi basta”.

E quando Silvia le ha domandato cosa pensasse del matrimonio, la risposta ha sorpreso tutti: “Magari, chissà… L’anello non è ancora arrivato, ma diamogli tempo. Sono tornata da due giorni, magari si organizzerà”.